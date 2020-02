RBC en Gastel komen goed weg bij laagvliegers, Steenbergen kleineert Hoeven

MOC’17 - RBC 1-2 (0-2) 0-1 Jari Rommens, 0-2 Anwar Tarfit, 1-2 Gijs Wijnmalen.

RBC vergat na rust uit te lopen naar een grotere voorsprong. ,,We hadden naar 0-3 of 0-4 moeten uitlopen, daar hadden we de kansen voor. Vervolgens scoorde MOC’17 de 1-2 en werd het nog spannend. Zij gaven alles, maar wij verdedigden als echte mannen”, zag RBC-trainer Koos Waslander. MOC’17-trainer Ger Musters baalde hardop. ,,Vlak na de 1-2 schoten we onderkant lat. Na rust pakte mijn ploeg het mentaal goed op en hadden ze op inzet zeker een punt verdiend.”

Steen - Gastel 1-2 (0-1) 0-1 Sjoerd van den Eijnden, 1-1 Michiel Standaert, 1-2 Matthijs Nagtzaam.

Gastel maakte geen fout in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Voor rust hadden we wind mee, maar maakten we er maar eentje. Steen ging in de tweede helft opportunistischer spelen en kwam op gelijke hoogte. Michiel Standaert mocht de bal aannemen, op zijn gemak rondkijken en binnenschieten.”

Steenbergen - Hoeven 5-0 (1-0) 1-0 Mo Dahir, 2-0 Jordy Dam, 3-0 Ahmed Dahir, 4-0 Enzo den Haak, 5-0 Joshua van Willigen.

Steenbergen-trainer Robin Borremans was apetrots op zijn ploeg. ,,Heel gaaf om te zien dat wat we op de trainingen afspreken ook op het veld terug te zien was. Met onze looplijnen dwongen we de tegenstander keuzes te maken.” Hoeven-trainer Eric Koenraads zag een wedstrijd om snel te vergeten. ,,Steenbergen was een maatje te groot, wij speelden ook vrij matig. Daarnaast misten we vijf basisspelers.”

Philippine - Victoria’03 3-2 (2-0) 1-0 Mike Goossens, 2-0 Tiamo Roose, 2-1 Sharushan Ponnudurai, 3-1 Rosario Taalman, 3-2 Ali Boukayouht.

Victoria’03 viel volgens trainer Danny Mathijssen terug in ongewenste oude gewoonten. ,,Ik dacht dat we de laatste weken stappen hadden gemaakt, daar was tegen Philippine weinig van te zien. Te naïef, te slordig in de afronding. Philippine had aan drie kansen genoeg”, aldus Mathijssen.

VVR - DSE afgelast.

Zundert - Schijf afgelast.