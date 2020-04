RBC dient verzoek in voor promotie naar tweede klasse: ‘Voor als de fusie niet doorgaat’

RBC heeft bij de KNVB een verzoek uitstaan tot promotie naar de tweede klasse. De stadionclub staat bovenaan in de derde klasse en hoopt in aanmerking te komen voor een eventueel vrijgekomen plekje op een niveautje hoger, voor het geval dat de fusie met Halsteren niet doorgaat.

Dat bevestigt voorzitter Ger Deleij aan BN DeStem. Door het coronavirus zijn de amateurvoetbalcompetities vorige week stilgelegd en zal er dit seizoen geen sprake zijn van promotie en degradatie. Alle clubs starten volgend seizoen op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. Eerder deze week ontvingen alle amateurclubs een mail van de KNVB waarin de optie wordt gegeven ‘verzoek te doen om op een lager of hoger niveau uit te komen’. Deze optie wordt mede geboden doordat er – zoals elk seizoen – veranderingen in de voetbalpiramide plaatsvinden. Clubs kiezen ervoor om op een andere dag te gaan spelen, teams willen vrijwillig degraderen of clubs fuseren. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.

,,Als de fusie met Halsteren niet doorgaat, vinden wij dat we recht hebben op een plekje in de tweede klasse. Als die plekken vrijkomen, dan geven wij ons daar zeker voor op. We kunnen dat beter nu alvast aangeven en eventueel later doorgeven dat we het plekje niet nodig hebben (als de fusie er komt, red.), dan achteraf pas gaan handelen. Dat is het paard achter de wagen spannen”, aldus de voorzitter.

,,Ik zie dat de kwaliteit er is, als ik kijk naar de laatste wedstrijden die RBC gespeeld heeft. Bovendien komt het in de tweede klasse weer meer op voetbal aan, in de derde klasse is het soms wat meer vechtvoetbal”, vindt Deleij, die volop bezig is met de fusiegesprekken met Halsteren. Vorige week kwamen de plannen voor de fusieclub op tafel.