RBC dendert door: ‘We willen gewoon alles winnen, dus ook van VOAB’

hoofdklasse B Remise voelt voor Halsteren als nederlaag

Halsteren bleef bij Nuenen steken op een 1-1 gelijkspel, hoewel het op het eind piepte en kraakte bij de thuisclub. Coach Erwin de Nijs vond dat er meer voor zijn team in had gezeten. ,,Alles wat minder is dan winst voelt bij ons altijd als verlies.”

10 april