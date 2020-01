Rake kopstoot extra smet op zware nederlaag Zundert, late treffer RBC nekt Steenbergen

zondag 3ADe ene week speelt Zundert de sterren van de hemel, een week later kan het helemaal anders zijn. Niet alleen ging het met ruime cijfers onderuit bij Terneuzen, het duel werd ontsierd door een rake kopstoot van een speler van Zundert. RBC voerde ook na de winterstop de druk maar eens op bij koploper Gastel. Tegen een strijdend Steenbergen was Marouane Hamdoune met een late treffer de matchwinner.

RBC - Steenbergen 1-0 (0-0) 1-0 Maroune Hamdoune.

Steenbergen-trainer Robin Borremans kreeg na afloop de complimenten van RBC-conculega Koos Waslander. ,,Hij vond ons gedurfd spelen en zei dat we meer hadden verdiend. Ik was ook trots op mijn ploeg, maar baalde tegelijkertijd met de late treffer. Al was RBC natuurlijk vrij sterk, de neutrale toeschouwer heeft een mooi duel gezien.” RBC-trainer Waslander was niet bereikbaar voor een reactie.

Schijf - VVR 1-2 (0-1) 0-1 Joris van de Lande, 0-2 Maarten Adriaansen, 1-2 Nick van Dijk.

VVR-trainer Mark Schuiten zag zijn ploeg na rust ietwat geluk hebben met de scheidsrechter. Een verkeerde speler van VVR kreeg geel waardoor een Rijsbergse ploeggenoot aan zijn tweede gele kaart (en dus rood) ontsnapte. ,,Schijf kreeg wel rood, wij niet. Al zag ik daarna nog niet dat wij met een mannetje meer speelde", aldus Schuiten. ,,Ik zeg niet dat we met tien tegen tien wel een punt hadden gepakt, maar het was zeker zuur”, baalde Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Op basis van negentig minuten hadden we een punt verdiend.”

Victoria’03 - Steen 7-0 (3-0). 1-0 Björn Verwater, 2-0 Jari Voeten, 3-0 Ricardo de Wit (pen.), 4-0 Sjoerd Renne, 5-0 Pieter van Etten, 6-0 Voeten, 7-0 Steen (e.d.).

,,We hebben Steen kapotgespeeld”, vertelde Victoria’03-trainer Danny Mathijssen. ,,Positief dat we de lijn hebben kunnen doortrekken, al was Steen nooit echt een partij.”

DSE - HVV’24 1-1 (0-1) 0-1 Niels Breijaert, 1-1 Daan Valkestijn.

Volgens DSE-trainer Willem Lambregts mocht zijn ploeg van geluk spreken dat het slechts 0-1 was bij rust. ,,We werden volledig weggespeeld, 0-3 had zeker terecht geweest. In de tweede helft kwam ons spel beter uit de verf. Helaas voor ons hield hun keeper er een aantal ballen uit, al was dit het maximaal haalbare.”

Hoeven - Philippine 3-1 (1-0) 1-0 Erwin Roks, 2-0 Jim Franssen, 2-1 Mike Goossens, 3-1 Rick Braspenning.

Bij Hoeven scoorde de teruggekeerde Jim Franssen vijf minuten na zijn invalbeurt. ,,Ik had Philippine sterker ingeschat”, oordeelde Hoeven-trainer Eric Koenraads. ,,Deze overwinning was echt een opsteker, die late 2-1 heeft ons nooit van de wijs gebracht.”

Gastel - MOC’17 3-1 (0-0) 0-1 Redwan Zerhouni, 1-1 Matthijs Nagtzaam, 2-1 Lars Traets, 3-1 Robin Dierks.

Gastel-trainer Johan van Batenburg sprak van een pittige wedstrijd. ,,Na de wereldgoal van jeugdspeler Lars Traets was MOC’17 een aantal keer gevaarlijk dichtbij.” Dat zag ook MOC’17-trainer Ger Musters. ,,Bal op de kruising, een zuivere strafschop ontnomen. Qua spel zat het goed. Als we zo blijven spelen, gaan we zeker snel punten pakken.”

Terneuzen - Zundert 6-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Jahrdell Constansia, 3-0 Enrico van Overmeeren, 4-0 Nick Claasen, 5-0 en 6-0 Constansia.

Na een vroege ongelukkige rode kaart van Fabian Nelemans volgde niet veel later het nodige tumult in Terneuzen. Uit beelden van VoetbalTV blijkt dat bij een opstootje een speler van Zundert, buiten het zicht van een scheidsrechter een rake kopstoot uitdeelt, met een bebloede Terneuzen-speler tot gevolg. Na de afkoelperiode is Zundert het volledig kwijt en loopt Terneuzen eenvoudig uit tot 6-0.