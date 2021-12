Rake klappen in catacomben na nederlaag van RBC op TSC; ‘Roosendalers bereiden statement voor’

amateurvoetbalDoor met 1-2 te winnen bij RBC heeft TSC de Roosendalers gisteren de eerste nederlaag toegediend, waardoor het team van Robert Braber meteen kansloos is voor de eerste periodetitel. TSC daarentegen, moet plaats nemen in de wachtkamer en is afhankelijk van het inhaalduel Kruisland - VOAB. Maar waar het na afloop vooral over ging, was wat er in de catacomben gebeurde.

Het laatste fluitsignaal heeft geklonken als de spelers van TSC zich op het veld verzamelen om een groepsfoto te maken, de benauwde zege op topploeg RBC smaakt goed en dat moet gevierd worden. Terwijl de Oosterhouters een feestje vieren op het veld, gaan de spelers van RBC de catacomben in. En als TSC de kleedkamers minuten later later ook opzoekt, gaat het mis. Een van de spelers van TSC, Loïck Smakman - hij loopt wat achteraan de groep met Oosterhouters - wordt na een woordenwisseling belaagd door een aantal RBC’ers en tegen de grond gewerkt. Hij loopt een gehavend gezicht op en het incident escaleert dusdanig dat ook omstanders rake klappen krijgen en verschillende teamgenoten van de TSC’er de catacomben weer verlaten en het ‘veilige’ veld opzoeken.

Niet veel later verschijnt daar ook de desbetreffende TSC’er die het bloeden van zijn lip en neus met een handdoek probeert te stoppen. Het lijkt op een gebroken neus. De Oosterhouters voegen zich bij elkaar en gaan als de rust is teruggekeerd weer richting de kleedkamer om te douchen. De scheidsrechter van dienst stond er met zijn neus bovenop en heeft drie spelers van RBC een rode kaart gegeven, te weten ex-prof Kenny van der Weg, zijn broertje Jaimy van der Weg en Marouane Hamdoune, zo is bevestigd door meerdere bronnen.

Het bestuur van RBC was zondagavond niet bereikbaar voor een reactie, maar bereidt naar verluidt een statement voor. Vanuit Oosterhoutse kant wordt aangifte overwogen tegen de spelers van de club uit Roosendaal.

Volledig scherm De penalty van RBC wordt niet benut. © Pix4profs/Iman Fase

Wedstrijd

Dan de wedstrijd, die er zeker voor de stand toe deed maar ontsierd werd door de ongeregeldheden buiten de lijnen. TSC durfde het aan meteen druk te zetten op de achterhoede van RBC, waar de thuisclub aanvankelijk moeite mee had. Al lagen daar ook kansen, vond trainer Robert Braber: ,,Op die manier gaven ze natuurlijk achterin wel ruimte weg. Daar hebben we te weinig mee gedaan, al had Giovanni Moerland tot tweemaal toe een treffer op zijn schoen.”

TSC-trainer Ad Looijmans had een simpele uitleg voor de gekozen tactiek: ,,We zitten toch allemaal op voetbal om te doen wat we leuk vinden, en dat is niet achter een bal aanrennen. Natuurlijk konden we dat niet oneindig vol houden tegen zo'n goede ploeg. Het was daarom wel lekker om net voor rust op voorsprong te komen.”

Daar zwijnden de bezoekers mee, want behalve de mogelijkheden voor Moerland was de beste in de 36ste minuut voor Imran Echambit. Die plaatste zich achter een strafschop, nadat Moerland binnen de zestien werd aangetikt. De strafschop werd door doelman Bart van de Hoven gestopt. ,,Tja, Imran stond niet op het lijstje. Iedereen keek echter naar elkaar, dus nam hij zelf de verantwoordelijkheid. Daar kun je dus niet kwaad om worden”, vond Braber.

Steekpass op maat

De bezoekers hadden tot op dat moment weinig gecreëerd, maar kwamen op slag van rust toch op voorsprong. Nadat Tom Rijvers alleen voor doelman Mathias Deleij nog naast schoot, deed Ryan Snoeren dat een minuut later beter, al was vooral de steekpass van Marnix van der Velden er één om in te lijsten. Braber wisselde halverwege aanvallend, waarbij de backs Lars de Voogd en Kenny van der Weg steeds aanvallender gingen spelen. Het leverde RBC na rust lange tijd niets op. ,,We hinkten op twee gedachten, kwamen niet tot kansen tegen een overigens goede ploeg. Uiteindelijk hebben we onszelf voor rust te kort gedaan,” vond Braber.

TSC kreeg door de aanvallender tactiek van de Roosendalers nu wel de ruimte om enkele goede kansen te creëren. Den Boogert, Snoeren, Tim Rubenkamp en Tom Rijvers hadden allen de 0-2 op de schoen, maar het was wachten tot de 80ste minuut op de 0-2. De koud ingevallen Bas Blokdijk schoot een voorzet van Den Boogert achter Deleij. Wedstrijd beslist leek het. De 1-2 van Gerson Pisas een minuut later, na een individuele actie, bracht de spanning toch weer terug. Brian Kruf was nog dicht bij de 2-2, maar zag zijn schot uit de kruising geranseld worden door Van de Hoven.

TSC is door de overwinning nog altijd in de race voor de eerste periode, waarvoor RBC dus nu afgehaakt is. De Oosterhouters zijn nog wel afhankelijk van het inhaalduel Kruisland - VOAB, waarbij VOAB met twee doelpunten verschil moet winnen om de eerste periode alsnog weg te kapen.

RBC - TSC 1-2 (0-1). 0-1 Ryan Snoeren, 0-2 Bas Blokdijk, 1-2 Gerson Pisas.

Volledig scherm De 0-2 van Bas Blokdijk. © Pix4profs/Iman Fase