Racisme op het voetbalveld: ‘Als er gediscrimineerd wordt, reageer er dan niet op’

,,In de afgelopen zes jaar, zijn er vier incidenten geweest waar racisme in het spel was'', schetst Cayir zijn ervaringen. Hij neemt als voorbeeld een duel van dit seizoen, waar de bankzitters van zijn ploeg voor 'kutvolk' werden uitgemaakt. ,,Negeren, is het best wat je kan doen. Onze grensrechter is ook wel eens 'kutturk' genoemd. Het zijn vooral onverstandige mannen die zulke dingen roepen.'' De coach is duidelijk naar zijn spelers toe: ,,Als je niet kunt incasseren, moet je niet gaan voetballen. Ik snap dat het voor allochtone jongens erg lastig is om niet te reageren, maar je hoeft ook geen ruiten in te trappen.''