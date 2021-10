‘Raar gevoel’ bij DSE-vrouwen na gelijkspel, Bavel komt niet verder dan 0-0

Zondag hoofdklasse B

,,Ik hou er een beetje een raar, zuur gevoel aan over", aldus DSE-trainer Peter Baan na de remise tegen het tweede team van FC Eindhoven. DSE kwam uit een corner op voorsprong dankzij Marthe van Erk en kreeg nog voor rust de gelijkmaker om de oren. ,,In de tweede helft gaven we weinig weg", aldus Baan. Behalve de 1-2 van FC Eindhoven, uit een spaarzame counter. ,,Daarna speelden we een half uur op hun helft en dat resulteerde in de gelijkmaker van weer Marthe", beschrijft de trainer de wedstrijd. ,,Maar of we nu tevreden moeten zijn met het punt of er meer in had gezeten... ik durf het niet te zeggen. Iets zegt mij dat als we nog even hadden doorgespeeld, we de winnende nog gemaakt zouden hebben.”