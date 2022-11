Raamsdonk pakt nieuwe driepunter: ‘Zwaarbevochten overwinning’

Vierde klasse DNa de 5-4-overwinning van vorige week op Dussense Boys won Raamsdonk ditmaal thuis met 2-1 van VCB. Het is voor trainer Louis Roovers alweer de vierde overwinning van het seizoen. Dussense Boys kon de 4-0-achterstand bij rust niet meer wegpoetsen, maar kwam nog knap tot 4-2 terug. Right Oh uit Geertruidenberg had de wedstrijd uit bij Blauw Wit'81 uit de Moer beter schriftelijk af kunnen doen. Met een kansloze 5-0-nederlaag werd Right Oh naar huis gestuurd.