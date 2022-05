Raamsdonk overtuigd van lijfsbehoud dankzij inzet, strijd en passie: ‘We zijn een echt team’

Met nog drie wedstrijden op het programma staat Raamsdonk één plaats boven de gevreesde streep in de zondag vierde klasse C. Extra wedstrijden in de nacompetitie tegen degradatie moeten voorkomen worden. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we rechtstreeks handhaven.”

Daan van der Pluijm (40) is stellig, zijn ploeg gaat niet in de nacompetitie terecht komen. ,,We moeten het van inzet hebben. Als we ons volledig inzetten zijn we moeilijk te verslaan, maar wanneer we dat niet doen krijgt de tegenstander veel kansen.”

Ook Lars van Strien (25) weet wat er van hem en zijn team verwacht wordt de komende weken: ,,Vanaf de winterstop is het enige dat telt handhaving. Aan het begin van het seizoen verwachtten we in de middenmoot mee te kunnen draaien, maar we hebben te maken met veel blessures en bij een kleine vereniging als Raamsdonk is dat lastig op te vangen. We hebben geen tweede selectieteam.”

Kwakkelen

Luke de Bont en Jordi van der Kruijssen liggen er met een gescheurde kruisband langere tijd uit. ,,Dat zijn twee basisspelers die we bijna het hele seizoen missen.” Verder kwakkelt een aantal jongens al maanden. ,,Maar die komen langzaamaan terug, dus de laatste weken zijn we wat completer”, vertelt Van der Pluijm.

,,Als we compleet zijn kunnen we wisselen wanneer het nodig is. Dan kun je heel de wedstrijd blijven gaan en word je niet zwakker als iemand gewisseld moet worden”, legt Van Strien uit. ,,Ook tegen de bovenste ploegen kunnen we dan goed meedoen.”

Daarmee is direct duidelijk wat er de komende weken van Raamsdonk verwacht wordt: inzet, strijd en passie. Het zijn begrippen die trainer Louis Roovers vaak in de mond neemt. Het leveren van veel strijd is kenmerkend voor de teams die hij traint. Daarbij zorgt hij er ook voor dat er een goede sfeer in het team heerst. ,,We hebben al een aantal jaren een kern van 16 spelers die allemaal blijven. Er zijn een aantal jongens met Louis mee hierheen gekomen, maar vanaf de eerste week klikte het goed”, vertelt Van Strien. ,,We zijn hier niet gewend dat er jongens van buitenaf komen, maar we zijn een echt team en dat is mede op het conto van Louis te schrijven”, geeft Van der Pluim aan.

Stunten

Als Raamsdonk zondagmiddag kan stunten op bezoek bij runner-up Terheijden, wordt een grote stap gezet richting handhaving. ,,Maar als ik hen was, zou ik het gevoel hebben dat er wat goedgemaakt moet worden”, lacht Van Strien. De verdedigende middenvelder doelt op de thuiswedstrijd waarin met 1-1 gelijkgespeeld werd en Raamsdonk zelfs iets meer verdiende. ,,Zij zullen gebrand en geprikkeld zijn, maar ik weet zeker dat wij gaan winnen”, stelt Van der Pluijm. ,,Wij moeten echt winnen en Terheijden speelt nergens meer om. Dan zie je vaak onverwachte uitslagen richting het einde van het seizoen.”

Met volledige inzet verwacht Raamsdonk daarom in de resterende weken lijfsbehoud af te dwingen. ,,En dan kan ik heel tevreden terugkijken op het seizoen en met een gerust hart afscheid nemen”, vertelt Van der Pluijm. De spits stopt er na dit seizoen mee: ,,Ik heb te veel last gehad van blessures, ben ook aan het kwakkelen, en wil meer tijd voor de kinderen hebben.”