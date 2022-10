Raamsdonk krijgt er zeven tegen: ‘Dit wordt een lastig seizoen voor ons’

,,Nadat we met een 1-0 achterkwamen werden twee goede acties van Dani Langermans door ons benut. Eerst was het Justin Jansen die de gelijkmaker scoorde. Ferhat Karasahin zorgde voor onze voorsprong. Meteen na rust rust tekende Daniek Maas voor de 1-3. Hierna verzuimden we om verder uit te lopen. Gezien de kansen was een 1-6 voorsprong normaal geweest. ,,Nu kon Audacia in de 90ste minuut nog 2-3 scoren, waardoor we het nog even moeilijk kregen", vertelde Gabriëls.