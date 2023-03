Raamsdonk komt niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter: ‘Het zat ons niet mee’

Derde divisie Transferpe­ri­ke­len middenin degradatie­strijd bij Baronie: ‘Als ik blijf, is dat echt voor de club’

Probeer de focus er maar eens op te houden. Baronie is verwikkeld in een degradatiestrijd die na een 0-1-nederlaag Groene Ster nog altijd aan de orde van de dag is. Toch spelen er ook veel randzaken. Spelers komen, spelers gaan. Niet ideaal, als er nog voor alles te spelen is. ,,Het gaat er binnen de groep uiteraard over.”