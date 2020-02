Raaijmakers helpt De Fendert aan belangrijke zege, Halsteren ziet voorsprong uitlopen naar negen punten

Duiveland - Tholense Boys 1-1 (1-0). 1-0 Danny de Looff, 1-1 Auke Bovenberg.

Het lukte Tholense Boys, de ploeg van Kees de Rooij, niet om het grote veldoverwicht om te zetten in voldoende goals. De Rooij kon zijn ploeg na afloop weinig verwijten. ,,We hebben behoorlijk gevoetbald tegen een ploeg die zich volledig had ingegraven. De titel is voor ons definitief uit zicht.”

De Jonge Spartaan - Kogelvangers 1-2 (1-0). 1-0 Gerben Prins, 1-1 Mart Grootenboer, 1-2 Daan Grootenboer.

Mart en Daan Grootenboer wonnen van broer Pim (speler) en vader Bert (bestuurslid). Uitgerekend Mart en Daan scoorden na rust de enige doelpunten voor Kogelvangers. Assistent-coach René Opschoor was blij met de winnende treffer in de 89ste minuut. ,,We hadden die zege wel even nodig.’’

Klundert - Prinsenland 1-2 (0-1) 0-1 Brandon Jansen (pen.), 0-2 Derrik Vinje, 1-2 Jeffrey van Wingerden.

Prinsenland-coach Natalino Storelli zag zijn team nu eens de hele wedstrijd scherp blijven. Pas in de slotfase krabbelde de thuisclub terug. Storelli noemde de zege verdiend. ,,We hadden de hele tijd controle.’’

Krabbendijke - De Fendert 0-1 (0-1) 0-1 Janko Raaijmakers.

Het lukte De Fendert om de vroege 0-1 van Janko Raaijmakers over de streep te trekken. De gasten mochten van geluk spreken dat het offensief van de thuisclub na rust niets opleverde. Paal en lat stonden de gelijkmaker in de weg en ook werd nog een inzet van de lijn gehaald. Twintig minuten voor het einde moest Colin van der Wiel van De Fendert inrukken met een tweede gele kaart. ,,Toen was het overleven", zag de trotse De Fendert-coach André Maas.

Noad’67 - Halsteren 0-3 (0-1) 0-1 Twan van Mechelen, 0-2 Thom Luyks, 0-3 Van Mechelen.

Noad'67-coach Perry Snoep kon leven met de uitslag. ,,Voor rust hebben we goed mee kunnen doen. Het is geen afstraffing geworden.” Joost de Witte, topscorer van Noad'67 kampt met een enkelblessure en moet waarschijnlijk in het gips.

WHS - Den Bommel 0-4 (0-0) 0-1 Ruben dos Santos, 0-2 Johnno Bakker, 0-3 Dos Santos, 0-4 Patrick Verolme.

WHS kwam na rust slecht uit de kleedkamer en moest diep buigen. WHS-coach Leon de Witte maakt zich zorgen over zijn jonge ploeg. ,,Na rust gaven we niet thuis”, aldus De Witte. ,,We vergaten om vanuit onze posities te voetballen. Met die snelle spitsen van Den Bommel was dat vragen om problemen.”

ZSC’62 - Seolto 2-0 (1-0) 1-0 Robin Provoost, 2-0 Nicky van de Velden.

Seolto miste in Scharendijke vooral stootkracht en kwam nauwelijks voor het vijandelijke doel. Twee rake kopballen werden de gasten fataal. Volgende week wacht het cruciale duel tegen Krabbendijke, zowat de laatste kans om de degradatiestrijd enigszins spannend te maken.