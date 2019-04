Quinton Eugenia keert terug in Breda: ‘Ik heb Baronie gemist’

Eugenia is het zogenaamde buitenkansje waar Baronie, dat de selectie zo goed als rond heeft, op aasde. Vorig seizoen kon de Bredase hoofdklasser al een half seizoen genieten van de kwaliteiten van het talent: met zes doelpunten en een handjevol assists droeg hij voor een aanzienlijk deel bij aan de handhaving. ,,Hij heeft een heel goede indruk gemaakt", is trainer Jurriaan van Poelje duidelijk.

,,Hij is aanvallend echt een versterking voor ons, gezien het vertrek van Nizar Mekkaoui (naar Kozakken Boys, red.). Quinton heeft snelheid en diepte en is erg doelgericht. Daar houd ik van bij aanvallers. Bovendien past hij qua karakter goed in de groep en komt hij uit de jeugdopleiding van de club. Dat is ook het beleid van de club”, gaat Van Poelje verder.

Half jaar Baronie

Eugenia (20) zelf is dolblij dat hij terugkeert bij Baronie. ,,Dat half jaar bij Baronie beviel heerlijk. Ik kreeg speeltijd en de kans om me te ontwikkelen. Het ging ook goed, ik heb zes goals gemaakt en een paar assists gegeven. Ik heb me weer op de kaart kunnen zetten en kon met een goed gevoel terug naar Kozakken Boys. Mijn prestaties waren ook de reden dat ze me terug wilden halen om me de kans te geven. Maar die kans bleef uit”, aldus de aanvaller uit Breda.

,,Een jonge jongen als ik moet gewoon spelen”, vindt Eugenia. ,,Bij Baronie krijg ik die kans. Ik hoop dat ik me daar weer kan ontwikkelen en het team kan helpen. Met de trainer had ik een uitstekende band, hij denkt ook aan je persoonlijke ontwikkeling.”

,,Ik heb Baronie gemist. Ik ken de club van kleins af aan en draag Baronie een warm hart toe. Ik kijk er naar uit om dat shirt weer te dragen, ik heb nu al zin in volgend seizoen”, brandt hij van verlangen. Eugenia, die zelf een voorkeur heeft voor de plaats rechts voorin of op het middenveld, gaf in eerdere interviews met deze krant aan hyperambitieus te zijn en te dromen van de Champions League. ,,Nog steeds is betaald voetbal halen mijn droom. In het voetbal is het nooit te laat. Het ligt aan jezelf, het is maar net hoe graag je wilt. En ik wil heel graag.”

Schuit

Naast de komst van Eugenia meldt Baronie ook het aanblijven van Mark Schuit. De middenvelder heeft het naar zijn in op de Blauwe Kei. Tot groot genoegen van Van Poelje: ,,Hij is ervaren op dit niveau en brengt voetbal en rust aan de bal. Dat hebben we in bepaalde wedstrijden erg nodig.”

Komende week spreekt Baronie met de spelers van Onder-19 die in aanmerking komen voor de overstap naar het eerste team.