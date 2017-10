Push alleen aan kop na puntverlies concurrentie

hockeyDe hockeyers van Push hebben met de winst thuis tegen Union de koppositie heroverd in de overgangsklasse B. Concurrenten Laren en Qui Vive kwamen niet verder dan een gelijkspel in hun duels. De mannen van Breda hielden in de A-poule knap koploper Hurley op een gelijkspel en er had wellicht meer in gezeten.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Hurley 1-1 (1-0).

Voor de pauze speelde Breda goed en kwam het op 1-0 dankzij Tijn Holdrinet. In de tweede helft was het spel in evenwicht en kwam de gewezen hoofdklasser op gelijke hoogte, toen wegens twee gele kaarten Breda tijdelijk in ondertal stond. Daarbij bleef het.

OVERGANGSKLASSE B

Push - Union 2-0 (0-0).

Push had het nog knap lastig met de stugge Nijmegenaren. Pas na rust wist ondanks een veldoverwicht de thuisclub de ban te breken door een doelpunt van Siebe Bos. Gijs van de Ven besliste hierop alsnog de wedstrijd in Bredaas voordeel, met de eerste plaats in de stand tot gevolg.

Zwart-Wit - Leonidas 2-1 (1-0).

Eindelijk weer eens winst voor de Zwart-Witten, die na een operatie aanvaller Jules Verbeek zagen terugkeren in de hoofdmacht. Met succes, want bij de openingstreffer van Guus Philippart gaf hij de assist en de 2-1 maakte Verbeek zelf. En dat was in een duel dat beide kanten op kon uiteindelijk de beslissing.

EERSTE KLASSE B

Roomburg - Warande 3-1 (2-1).

Warande speelde in Leiden ver beneden zijn kunnen en maakte geen aanspraak op een resultaat. Wijnand Alberts opende uit een strafcorner nog wel de score, maar na een snelle gelijkmaker besliste Roomburg alsnog de wedstrijd.

Pollux - Etten-Leur 1-2 (0-1).

Op een lastig veld met veel stuiterende ballen was het van twee kanten niet een heel goede wedstrijd, maar nu had Etten-Leur eens Vrouwe Fortuna aan zijn zijde. Defensief stond het goed en de velddoelpunten van Bennett de Zeeuw en Pieter Riemens waren voldoende voor de volle buit.

DERDE KLASSE B

Zevenbergen - MOP 2-8 (0-4).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Push - QZ 2-0 (0-0).

Hoewel Push heel de wedstrijd de bovenliggende partij was, duurde het lang voor de Nijmeegse muur geslecht kon worden. Kiki van der Kreek en Marleen Jochems bezorgden Push diep in de tweede helft alsnog een verdiende zege.

EERSTE KLASSE B

Breda - Phoenix 1-2 (1-2).

Wederom bleek Breda hockeyend niet de mindere, het werd niet weggespeeld. Maar Phoenix bleek voorin rustiger en binnen tien minuten stond de eindstand al op het bord. Anouk Schurink maakte de eerste achterstand snel ongedaan, maar het bleek niet genoeg.

Hudito - Zwart-Wit 2-3 (1-3).

In Delft zat het Zwart-Wit nu eindelijk eens mee, een 0-2 voorsprong werd nu wel omgezet in drie punten. Voor rust scoorde Zwart drie maal via Merel van der Zalm, Marjolijn van Opstal en Sophie Gelten. Na rust kwam de spanning terug, maar de winst werd over de streep getrokken.

Schaerweyde - Etten-Leur 2-0 (0-0).

Etten-Leur deed in Zeist goed mee tegen de promotiekandidaat en legde veel energie in het duel. Ook na een tegendoelpunt in de tweede helft kreeg ook Etten-Leur kansen, deze werden echter niet benut. Toen het 2-0 werd, was het pleit beslecht.

EERSTE KLASSE C

MEP - Warande 4-0 (1-0).

Net als vorige week tegen Eindhoven wist Warande tevoren dat ook deze tegenstander loodzwaar zou zijn en dit bleek in Boxtel ook zo. MEP was duidelijk sterker en Warande dwong zelfs geen eretreffer af.