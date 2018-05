Promotiedroom Oosterhout blijft in leven na doelpuntrijke wedstrijd

Oosterhout - Were Di 6-3 (2-1) 1-0 Ryan Snoeren, 2-0 Stijn Biemans, 2-1 Were Di, 3-1 Kazim Aydin, 3-2 Were Di, 4-2 Aydin, 4-3 Were Di, 5-3 en 6-3 Yamani El Aharchaou.

Met de winst heeft Oosterhout nog een klein kansje op de derde periodetitel. Concurrent daarvoor is DESK. Trainer Jorco de Kok: ,,Dan moeten we minimaal het uitduel tegen Bavel winnen en dat zal lastig genoeg zijn." DESK moet eveneens punten verliezen tegen Gilze. Enkel de derde periodetitel kan Oosterhout nog nacompetitie opleveren.