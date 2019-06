Promotie van Moerse Boys is kroon op werk van coach Jurgen Arnouts

Wanneer het laatste fluitsignaal klinkt en het veld binnen enkele seconden in een oranjezee verandert, heeft Jurgen Arnouts eventjes nodig om terug op aarde te komen. Hij heeft zijn ploeg Moerse Boys net met 1-0 zien winnen van VKW in de nacompetitiefinale. Zijn staf doet een poging hem te betrekken in de feestvreugde, maar het ongeloof wint het even van de euforie.