Productief UNA klopt Dongen in Brabants onderonsje

Dongen speelde voor het eerst in seizoen een uitduel in eigen provincie en trof ex-tweededivisionist UNA. In Veldhoven ging Dongen met 2-0 onderuit, terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven. De medekoploper liep continu achter de bal aan, want de formatie van Ron Timmers had een veldoverwicht. ,,Maar we wisten dit veldoverwicht niet om te zetten in goals. UNA was de mindere ploeg, maar scoorde wel tweemaal op voor ons ongelukkige momenten. Dan verlies je", zo analyseerde de Dongen-coach de nederlaag.