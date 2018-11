Prinsenland pakt met periodetitel eerste prijs in clubhistorie

amateurvoetbal Overzicht | Periode voor Prinsen­land, ONI-kee­per grijpt nét naast record

18:07 In het zaterdagvoetbal heeft Prinsenland de eerste periode binnen gehengeld in zaterdag 3B. In 4C kwam de keeper van ONI slechts een paar minuten tekort om het clean sheet-record op zijn naam te schrijven. Dit en meer in ons overzicht zaterdagvoetbal.