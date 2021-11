Prinsenland laat kans op periodetitel liggen tegen Kapelle, ONI lijdt geflatteerde nederlaag

zaterdag 3B + 3DLijstaanvoerder Prinsenland liet zich in eigen huis verrassen door Kapelle: 0-1. ONI kon een uur lang heel goed mee met koploper GVV’63 en was zelfs de betere ploeg. Maar de ploeg van Mark Kroese hield het niet lang genoeg vol en in het laatste half uur liep GVV’63 uit naar een 7-3 overwinning. Zwaluwe kwam op bezoek bij De Fendert niet verder dan 0-0.

Zaterdag derde klasse B

Prinsenland - Kapelle 0-1 (0-1) 0-1 Reinier Goedemondt.

Drie open kansen liet een oppermachtig Prinsenland aan zich voorbij gaan voordat Reinier Goedemondt de bezoekers op de rand van buitenspel op 0-1 zette. Ook in het tweede bedrijf bleef de ploeg van Natalino Storelli de bovenliggende partij. Martijn Visser raakte de paal en Falco Wessels mikte op de lat. Storelli beklaagde zich over zoveel pech. ,,Met een tegenstander die alleen maar verdedigt en één keer op doel schiet. Zelf waren we ook niet scherp genoeg.”

Prinsenland is weliswaar nog altijd koploper in zaterdag 3B, maar is voor de eerste periodetitel uitgespeeld na het duel tegen Kapelle. Na acht wedstrijden heeft de ploeg uit Dinteloord 18 punten. WHS (16 punten uit zes wedstrijden) en Halsteren (16 punten uit zeven wedstrijden) lijken uit te gaan vechten wie het eerste prijsje van het seizoen pakt.

Krabbendijke - Kogelvangers 2-0 (1-0) 1-0 Armin de Bat, 2-0 Joël Nieuwenhuize.

De mooie reeks van Kogelvangers werd wreed afgebroken door hekkensluiter Krabbendijke. Al vroeg in de wedstrijd zette Armin de Bat de op de tegenaanval loerende Zeeuwen op voorsprong. In blessuretijd besliste de fel doorjagende Joël Nieuwenhuize het duel. Daarvoor was de mogelijke gelijkmaker van Mart Grootenboer vanwege buitenspel afgekeurd en schoot Simon Boot in vrije positie over de lat. Kogelvangers miste de zieke spelmaker Mo Chaali. ,,We kwamen er niet doorheen’’, zei assistent-trainer René Opschoor. ,,Niemand vond een opening in de muur.”

ZSC’62 - Tholense Boys 0-0 (0-0).

In de eerste helft waren de beste kansen voor Tholense Boys. Youri Boudou schoot in vrije positie op de lat. Matthijs van Stee had bij een kopkans de score kunnen openen. Van Stee mocht ook nog een keer vrij aanleggen, maar treuzelde te lang. ZSC'62 gokte op de omschakeling en had bijna succes toen de snelle Robin Provoost in de tweede helft oog in oog met doelman David Niepce verscheen. Tot twee keer toe redde de Thoolse goalie. Tholense Boys-trainer Arie van der Zouwen had na afloop vooral gemengde gevoelens. ,,Ik zag progressie, afgezet tegen onze mindere fase de voorbije weken. Maar met zoveel kansen is het zonde dat we twee punten laten liggen.”

De Fendert - Zwaluwe 0-0 (0-0).

Zwaluwe en De Fendert speelden een typische 0-0-wedstrijd. ,,Veel speelde zich op het middenveld af, beide ploegen hebben weinig kansen gehad”, vertelde Zwaluwe-trainer Herman Woudenberg. Net na rust had De Fendert een goede fase en een paar kansen om op voorsprong te komen, dat gebeurde niet.

Op een grote kans aan het einde van de wedstrijd na wist Zwaluwe ook maar weinig te creëren. ,,De ploeg die het eerste scoorde, zou de wedstrijd winnen”, typeert Woudenberg de wedstrijd, maar er viel geen doelpunt en zo eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel.

De Fendert-keeper Bryan Krijnen noemde de doelpuntloze remise een terechte uitslag. ,,Ik denk dat beide ploegen hier vrede mee kunnen hebben.” Een kwartier voor het einde had Siem Rijnberg voor de thuisclub de mogelijk beslissende treffer op de schoen. Krijnen was blij met het puntje. ,,Als jonge ploeg hebben we karakter getoond tegen het meer ervaren Zwaluwe.”

Klundert - Noad’67 3-1 (2-1) 1-0 Jeffrey van Wingerden, 2-0 Ramon Frijters, 2-1 Jarno van Pelt, 3-1 Ramon Frijters.

Na ruim een kwartier keek een zwak verdedigend Noad'67 al tegen een 2-0 achterstand aan. De snelle voorwaartsen Jeffrey van Wingerden en Ramon Frijters waren de Fliplandse defensie te machtig. Op de rand van buitenspel zorgde Jarno van Pelt voor nieuwe hoop bij de bezoekers. De 2-1 leek de ploeg van René Scholts perspectief te bieden voor de tweede helft. ,,Maar na dertig seconden was dat voorbij”, bromde Scholts. Opnieuw was het Frijters die, bijna vanuit de kleedkamer, toesloeg: 3-1. Noad was in het vervolg te onmachtig om de nederlaag af te wenden. ,,We creëren niks.” Klundert-coach Marco van Dijnsen was blij met de driepunter. ,,Het was geen hoogstaande wedstrijd. Maar dankzij een goede organisatie en een sterk collectief hebben we het over de streep kunnen trekken.”

Zaterdag derde klasse D

GVV’63 - ONI 7-3 (3-2). 1-0 Nick Linnenbank, 1-1 Floris Wouters, 2-1 en 3-1 Jeffrey van der Meijden, 3-2 Tom Kolkert, 3-3 Jelle Horsten, 4-3 Daniël Bouma, 5-3 Michel Kooijman, 6-3 Van der Meijden (pen.), 7-3 Bouma.

,,Je spreekt niet met een zwaar teleurgestelde trainer”, reageerde ONI-trainer Mark Kroese na afloop. ,,We hebben een hele goede pot gespeeld, maar dat niet lang genoeg volgehouden.” Het eerste uur had ONI het betere van het spel en de beste kansen, maar miste ONI het rendement wat GVV’63 wel had.

Nadat de thuisploeg op 4-3 was gekomen kopte een ONI-speler op de lat en in de omschakeling viel de 5-3. ,,Toen was de wedstrijd gespeeld en verliezen we uiteindelijk geflatteerd. Maar ik ben heel erg blij met de manier waarop we speelden, veel energie en lef aan de bal. Dat is het type spel dat ik van mijn ploeg wil zien. Vandaag wilden twee teams voetballen, dan krijg je een leuke wedstrijd.”