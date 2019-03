Prinsenland koploper af na verrassend gelijkspel tegen hekkensluiter

ZATERDAG 2C Tholense Boys pakt belangrij­ke driepunter in slotfase

19:01 In de laatste tien minuten boog Tholense Boys bij Axel een 2-1 achterstand om in een 2-3 zege. Eerst was het Lennard Marsman die voor de gelijkmaker zorgde, na een mislukt schot van Joos Westdorp. Kort daarop viel een vrije trap van Roel de Nijs onverwacht binnen: 2-3.