Prinsenland, Halsteren en Seolto struikelen over de eerste horde

Voor drie West-Brabantse ploegen in de nacompetitie zit het seizoen erop. Zowel Prinsenland, Halsteren als Seolto moest zijn meerdere erkennen in Zeeuwse tegenstanders.

Bruse Boys-Prinsenland 1-0 (0-0). 1-0 Rick Jonker.

In de openingsfase ontsnapte Prinsenland bij een vrije trap van Koen van de Berge op de lat. Daarna nam de formatie van Natalino Storelli het heft in handen. Rik van Langerak kreeg een goede kans op de openingstreffer, maar werd op het laatste moment van de bal gelopen door aanvoerder Julian van Nieuwenhuize. Rody van den Bergh vuurde op de vuisten van doelman Kenneth Boogerd. Derrik Vinjé mikte over, na een dieptepass van Jordi Ewanena. De naar RBC vertrekkende Ewanena kreeg zelf ook nog twee prima mogelijkheden over de linkerkant.

In de tweede helft had Bruse Boys, dat voor rust grossierde in lange trappen en snel balverlies, meer greep op de wedstrijd. Rick Jonker opende kort na de hervatting de score, met een schot in de korte hoek: 1-0. Verder dan een open kans voor Van Langerak kwamen de bezoekers niet meer, ook al omdat de irritaties over de arbitrage het wonnen van het voetbal. Aan de overkant miste Marc bij de Vaate nog drie kansen om de partij voortijdig in het slot te gooien. Natalino Storelli was na het 1-0 verlies teleurgesteld. ,,Er was maar één ploeg die het verdiende te winnen en dat waren wij. Voor rust had het beslist moeten zijn.’’

Halsteren-RCS 1-2 (0-1). 0-1 Vjeko Krezo, 1-1 Mike de Nijs, 1-2 Yordi Nijland.

Kort voor het einde kopte invaller Yordi Nijland de beslissende 1-2 in. Het naar promotie hunkerende Halsteren zag een droom uiteenspatten, ook de vertrekkende coach Remco van Haaren. ,,Deze wedstrijd was een samenvatting van ons hele seizoen. We kregen veel te veel doelpunten tegen uit spelhervattingen en ballen van de zijkant, ook vandaag weer.’’

Al vroeg in de wedstrijd kopte Vjeko Krezo een voorzet van Morad Bouboub binnen: 0-1. Daarna zag Van Haaren zijn ploeg goede kansen op de gelijkmaker missen. ,,We vergeten onszelf te belonen, ook dat is het verhaal van dit jaar.’’ Na de hervatting zorgde Mike de Nijs alsnog voor de verdiende gelijkmaker. Het duel leek op een verlenging af te stevenen, totdat Nijland toesloeg. Van Haaren vond zijn ploeg na rust te geforceerd spelen. ,,We willen te snel de beslissende pass geven en slaan dan teveel stationnetjes over.’’ Van Haaren vond de nederlaag niet onverwacht, gezien de magere resultaten op het eind van de reguliere competitie. ,,Het is een scenario dat door je hoofd speelt. Zuur dat het dan ook werkelijkheid wordt.

Zeelandia Middelburg-Seolto 5-2 (3-2). 1-0 Niels Luteijn, 2-0 Ivan Put, 3-0 Milan Jansen van Galen, 3-1 Yannick van Niekerk, 3-2 Sebastian Stoop, 4-2 (pen.) Niels Luteijn, 5-2 (pen.) Casper de Kock.

In zeven minuten tijd scoorde Zeelandia driemaal. ,,Onze start was goed’, vond Seolto-coach Frans Ceton. ,,Maar ineens waren we het helemaal kwijt en zag je dat Zeelandia ook verschrikkelijk goed kan voetballen en bijna kampioen is geworden.’’ Met name aan de rechterkant van de verdediging konden de Zevenbergenaren het niet bijbenen, zodat Ceton al snel ingreep.

Na een wissel en wat omzettingen kantelde de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers. Yannick van Niekerk en Sebastian Stoop zorgden voor een 3-2 ruststand. Twee dubieuze strafschoppen leverden Zeelandia in de tweede helft een 5-2 voorsprong op die niet meer in gevaar kwam, ook al omdat een overtreding van de Zeeuwse goalie op de doorgebroken Yasin Abdulle onbestraft bleef. Ceton stapte snel over het verlies heen. ,,Het is voor ons een mooi seizoen geweest.’’