Prinsenland gestaakt na hartproblemen Joey Loonstijn

De cirkel is rond voor Meindert Dijkstra

7:00 Ooit begon Meindert Dijkstra er als piepjong manneke met voetballen, nu ruim veertig jaar later is hij er terug als hoofdtrainer. We hebben het over SAB, oftewel Sint Anna Boys, vorig seizoen gepromoveerd naar de vierde klasse B. "Het is natuurlijk mooi om in je eerste jaar als hoofdtrainer te mogen starten bij je allereerste clubje."