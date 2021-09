Prinsenland en Seolto winnen hun derby’s, Palings viert terugkeer bij De Fendert met ruime zege

Prinsenland-Kogelvangers 2-1 (2-0) 1-0 Falco Wessels (pen.), 2-0 Derrik Vinjé, 2-1 Daan Oudhof (pen.).

Kogelvangers-aanvoerder Sven Moerland liet zich al vroeg in de wedstrijd verleiden tot een overtreding die door arbiter Adrie Schot werd bestraft met een penalty. Specialist Falco Wessels mist nooit: 1-0. Het lukte de met Robert Braber als laatste man aangetreden bezoekers niet om voorin een vuist te maken. In het zicht van de rust raakte Jordi Ewanena voor het oppermachtige Prinsenland de binnenkant van de paal. Onmiddellijk na de hervatting kopte Derrik Vinjé op fraaie wijze de 2-0 tegen de touwen en was het pleit beslist. Pas in de slotfase kon Daan Oudhof vanaf de stip iets terug te doen: 2-1.

Seolto-Klundert 2-1 (1-0) 1-0 Rowan Pruijssers, 2-0 Yasin Abdulle, 2-1 Jeffrey van Wingerden.

In het zicht van de rust nam Seolto de leiding. Yannick van Niekerk zorgde voor de inleidende actie, met Rowan Pruijssers die de bal binnen gleed: 1-0. Juist daarvoor had Klundert een penalty geclaimd na hands in de Zevenbergse verdediging. Het bleef spannend tot in de ruim bemeten blessuretijd. Klundert-goalie Yoeri van Wingerden ging in de zevende minuut van de extra tijd, ver buiten zijn doel, in de fout bij het meevoetballen. Yasin Abdulle schoot vervolgens van ruim dertig meter in het verlaten doel: 2-0. Met de moed der wanhoop trokken de bezoekers ten aanval. Het was Jeffrey van Wingerden die in de 100ste minuut uit een hoekschop voor de aansluitingstreffer zorgde: 2-1. Te laat, wist Klundert-coach Marco van Dijnsen die sterkhouders als Grace Kitenge, Loïc Luzolo en Trevor Batenburg moest missen. ,,Het dubbeltje viel voor ons net de verkeerde kant op.’’ Seolto-coach Frans Ceton noemde de driepunter een opsteker. ,,De jongens waren zo scherp en agressief. We hadden had he teerder moeten beslissen.’’

Tholense Boys-Kapelle 4-2 (2-2). 1-0 Youri Boudou, 1-1 Wout Vink (pen.) 1-2 Reinier Goedemondt 2-2 Melvin Lisseveld, 3-2 Koen Nieuwkoop, 4-2 Koen Nieuwkoop.

De nieuw bij Tholense Boys aangetreden coach Arie van der Zouwen was halverwege absoluut niet tevreden over zijn ploeg. ,,Als je vijf meter van de tegenstander staat op het middenveld, krijg je nooit greep op de wedstrijd.’’ In de tweede helft tapte de thuisclub uit een ander vaatje, met meer agressie in de duels. Ook ging de op de flank gestarte Koen Nieuwkoop als diepste spits spelen, in plaats van de geblesseerd afgehaakte Matthijs van Stee. Kapelle had het lastig met die aanpak. Invaller Sam Nieuwkoop deed het verrassend goed als rechtsbuiten, met twee assists op zijn broer en matchwinnaar Koen Nieuwkoop: 4-2.

Halsteren-Zwaluwe 2-1 (2-0) 1-0 Roy van Gils, 2-0 Stijn Baarendse, 2-1 Maurice Sprangers

Het eerste halfuur speelde Halsteren zoals coach Remco van Haaren het graag ziet. ,,In hoog tempo en nauwkeurig in balbezit.’’ Zwaluwe had het vooral lastig met de snelheid van Roy van Gils die na een kwartier zelf de 1-0 voor zijn rekening nam. Kort daarop bood Van Gils de meegekomen Stijn Baarendse de tweede treffer op een presenteerblaadje aan: 2-0. In het zicht van de rust zakte de thuisclub al wat terug, om na de pauze onherkenbaar uit de kleedkamer te komen. ,,We waren verschrikkelijk zwak’’, vond Van Haaren. ,,We verloren elke bal.’’ Doelman Jamie Lazaroms hield zijn team met goeie reddingen overeind en kreeg ook nog een keer hulp van de lat. Maar ook Lazaroms kon de late aansluitingstreffer van Zwaluwe niet afwenden. Van Haaren koesterde de driepunter. ,,Het voetbal zal beter moeten.’’

Krabbendijke-De Fendert 0-4 (0-3) 0-1 Florens van Dis, 0-2 Cas van Noort, 0-3 Nick Krijnen, 0-4 Serge Palings.

De als hoofdcoach teruggekeerde Ad Palings maakte met zijn jonge team een daverende entree. Binnen het halfuur nam De Fendert de leiding, met achtereenvolgens Florens van Dis, Cas van Noort en Nick Krijnen als schutters. Palings, voorheen trainer van de Onder19 in Fijnaart, geeft veel van de jongens uit die lichting een kans. ,,Ze zijn er klaar voor.’’ Serge Palings prikte de 0-4 binnen. Krabbendijke, met André Maas als nieuw aangetreden coach, kon geen vuist maken. ,,Ze hebben niet één keer op doel geschoten’’, stelde Palings tevreden vast.

Noad’67-Duiveland 0-2 (0-1) 0-1 Dylan van Klinken, 0-2 Jordi Wesdorp.

De eerste kans was voor Frank den Engelsman. Alleen voor de doelman miste de Fliplandse aanvalsleider. Het piepjonge verdedigingscentrum van Noad werd nog voor rust verrast door een snelle counter van de bezoekers. Een treffer die volgens de nieuw aangetreden Noad-coach René Scholts niet had mogen vallen. ,,Door het midden waar ons blok staat. Daar deden we het even niet goed.’’ Robbert de Bruine schoot in, met onderweg Dylan van Klinken die de inzet licht toucheerde: 0-1. De tweede treffer kreeg Duiveland in de schoot geworpen, na een niet zo slimme ingooi van de thuisclub. Jordi Wesdorp veroverde bal, dribbelde en schoot in de korte hoek binnen: 0-2 Scholts was tevreden met de werklust van zijn ploeg. ,,Ze hebben er veel energie in gestoken en tot de laatste minuut gestreden.’’

ZSC-WHS 1-1 (1-1) 0-1 Wout den Engelsman, 1-1 Mike de Voogd.

De start van WHS was nog veelbelovend, met een rake vrije trap van aanwinst Wout den Engelsman: 0-1. Na die openingstreffer wist de formatie van Leon de Witte geen vervolg te geven aan het sterke spel in het bekertoernooi. Dat lag vooral aan het fysieke spel van de tegenstander, vond de WHS-coach. ,,Ze maakten alleen maar overtredingen. Als ploeg moet je dan de mouwen opstropen en daarin meegaan. Maar ons spelletje is dat niet.’’ De bij ZSC als hoofdcoach debuterende Thomas Mangelaars (voorheen werkzaam bij MOC’17) was zich van geen kwaad bewust. ,,We spelen om te winnen en zijn zeker niet over de grens gegaan.’’ Nog voor de rust kwam de thuisclub langszij, met een rake kopbal aan de tweede paal van Mike de Voogd: 1-1. Bij WHS moest het talent Jasper Gunter met een serieuze blessure naar de kant.