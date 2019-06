Prinsenland-coach Uithof na verlies op non-actief gezet: ‘Erg onprofessioneel’

In de wandelgangen werd Uithof al langer een gebrek aan communicatieve vaardigheden verweten. Ook zijn oefenstof zou niet boeiend genoeg zijn. Diverse spelers haakten tijdens het seizoen af of stelden zich niet meer beschikbaar voor het eerste elftal. Uithof zegt de redenen voor zijn ontslag niet te kennen. ,,Dat is me niet verteld en ik had geen zin om in discussie te gaan.’’ Wel kreeg hij later in de avond een appje van aanvoerder Danny Verhoeven. ,,Zij waren net zo verbaasd als ik.’’ Uithof voelt zich beschadigd. ,,Dit is niet goed voor mijn naam en ook niet voor de club, heel erg onprofessioneel.’’