Prinsenland blijft ongeslagen, grote nederlagen voor Klundert en Seolto

Zaterdag 3B+3C+3EMet vier overwinningen op rij en zonder tegendoelpunten is Prinsenland de trotse koploper van de zaterdag derde klasse B. In Dinteloord werd De Jonge Spartaan zonder veel moeite verslagen: 3-0. Tholense Boys liet weinig heel van laagvlieger SKNWK: 6-0. Kogelvangers zag de winst in Kruiningen in de slotseconden wegglippen: 2-2.

Zaterdag derde klasse B:

Prinsenland - De Jonge Spartaan 3-0 (2-0). 1-0 Dorus Bakker, 2-0 Rody van den Bergh, 3-0 Mujib Yacoubi (pen.).

Prinsenland pakte tegen het hoog aangeschreven De Jonge Spartaan de vierde zege op rij. De ploeg hield dit seizoen, voorbereiding en bekerduels meegerekend, al negen keer de nul. Tegen de ploeg uit Middelharnis loonde het huiswerk van de ploeg van Natalino Storeli. ,,We wisten hun zwakke punten te vinden.’’ Dorus Bakker opende de score, na een goede combinatie over de linkerkant, afgerond met een schot in de verre hoek: 1-0. Nog voor de pauze zorgde de altijd hardwerkende Rody van den Bergh voor 2-0, na een mooie inleidende actie over opnieuw de linkerflank van Thijs Zantboer. Prinsenland kwam nauwelijks in de problemen en liep na de pauze verder uit met een rake strafschop van Mujib Yacoubi.

Tholense Boys - SKNWK 6-0 (1-0). 1-0 Matthijs van Stee, 2-0 Lennard Marsman, 3-0 Sam Nieuwkoop, 4-0 Laurens Bovenberg, 5-0 Brandon van As, 6-0 Jarno de Witte.

Matthijs van Stee zorgde in een overrompelende start van de thuisclub voor de 1-0. In het eerste kwartier na rust besliste de thuisclub het eenzijdige duel, met drie treffers binnen korte tijd. Achtereenvolgens Lennard Marsman, Sam Nieuwkoop en Laurens Bovenberg vonden het net. In de slotfase maakte Brandon van As er 5-0 van. Jarno de Witte zorgde op het eind met een boogbal van veertig meter voor het fraaie slotakkoord: 6-0. Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen bleef kritisch. ,,We speelden een matige eerste helft. Na rust klopte het beter.’’

Kruiningen - Kogelvangers 2-2 (0-1). 0-1 Daan Oudhof, 0-2 Jorn Moerland, 1-2 Joël Danielse, 2-2 Sander Rijk.

In de slotseconden schoot Sander Rijk uit een moeilijke hoek de 2-2 achter de verraste doelman Stan Moerland. Rene Opschoor, de assistent-coach van Kogelvangers, sprak na afloop van een deceptie. ,,We hadden eigenlijk gemakkelijk moeten winnen.” Voor de pauze was Kogelvangers de bovenliggende partij. In het zicht van de rust kopte Daan Oudhof op aangeven van Youri van Laarhoven de 0-1 binnen. Kort na de hervatting leek Jorn Moerland voor de beslissing te zorgen: 0-2. De partij kantelde onverwachts, nadat Danielse profiteerde van een foute terugspeelbal: 1-2. Met veel opportunisme zochten de Zeeuwen het doel van Moerland. In de slotseconden volgde de beloning voor de werklust, met de gelijkmaker van Rijk. Opschoor had geen verklaring voor het verval. ,,Bij ons stortte het helemaal in.”

Zaterdag derde klasse C:

Groote Lindt - Klundert 7-1 (3-1). 1-0 (pen.), 1-1 Ramon Frijters, 2-1 Nasir el Arbaoui, 3-1 Moustakin Atlagh, 4-1 Max Klopt, 5-1 Thom Hoogakker, 6-1 Klop, 7-1 Wesley de Hoog.

,,Het was mak, tam. We verdedigen niet meedogenloos genoeg”, oordeelde Klundert-trainer Maik van den Kieboom na de grote nederlaag van zijn ploeg. ,,Groote Lindt is een goed team, maar dit is een pak slaag dat ik niet aan had zien komen.” Al vond de trainer ook dat zijn ploeg aan de bal goed speelde en de 7-1 eindstand geen recht doet aan de krachtsverhoudingen op het veld. ,,Zij waren heel effectief, ze hebben acht of negen kansen gehad.”

Internos - ZBC’97 4-1 (3-1). 0-1, 1-1 Stan van Cauter, 2-1 Jorik Scholten, 3-1 en 4-1 Sven van Zwam.

,,Eindelijk”, reageerde Internos-trainer Paul van Dijk na de overwinning van zijn ploeg. ,,Het eerste halfuur hadden we het vrij moeilijk en kwamen we ook op achterstand.” maar snel daarna maakte Internos de 1-1 en ook de 2-1 en 3-1 vielen nog voor rust. Toen Stijn Konings na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg werd het nog even spannend, maar de overwinning kwam nooit meer in gevaar. Sven van Zwam bepaalde de score op 4-1. ,,Het was een mindere tegenstander, maar we hadden ook een hele goede wedstrijdmentaliteit. De werklust was goed en de overwinning hadden we nodig”, vond Van Dijk.

Zwaluwe - Oud Beijerland 2-0 (1-0). 1-0 Sil Heijkoop, 2-0 Joey Konings.

Zwaluwe had weinig moeite met Oud Beijerland. De ploeg van Jack Beusenberg zette hoog druk om te voorkomen dat de lange bal achter de verdediging gegeven kon worden en was het eerste halfuur superieur. ,,We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Onze keeper heeft bijna niets te doen gehad”, vertelde Beusenberg.

Hekelingen - De Fendert 3-2 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Mickey Remy, 3-1 Floris van Dis, 3-2 Collin van de Wiel.

,,De eerste helft was ons spel niet minder dan dat van de tegenstander, maar zij lopen twee keer uit de rug van een verdediger weg en scoren twee keer”, analyseerde De Fendert-trainer Ad Palings. Mickey Remy van Hekelingen maakte ook nog een derde treffer en zo keek De Fendert bij rust tegen een flinke achterstand aan. ,,Na de rust missen we eerst twee open kansen, daarna wordt nog een goal afgekeurd”, zag Palings. Toen De Fendert ruim een kwartier voor tijd twee keer wist te scoren werd het nog een hectische slotfase. ,,Maar hij viel niet meer goed voor ons. Al met al hadden we wel een punt verdiend.”

Seolto-IFC 1-8 (0-3). 1-7 Abubakar Abdulle.

,,IFC is gewoon een heel erg goede ploeg. We kunnen er voor kiezen om op de zestien te blijven hangen en de schade te beperken, maar dan verlies je misschien met 2 of 3-0. Daar hebben wij niet voor gekozen”, vertelde Seolto-coach Frans Ceton. Dat betekende dat de score hoog opliep en Seolto uiteindelijk met een 1-8 nederlaag van het veld stapte. ,,Toen ik hier kwam zijn we de weg ingeslagen om aanvallend voetbal te spelen en dat blijven we doen. Helaas zit zo’n wedstrijd er dan een keer bij.” Bij Seolto maakten Pim Bon en Quinn van Dam hun debuut. ,,Als de wedstrijd toch gespeeld is, kun je hen mee laten doen. Het zijn spelers voor de toekomst. Ze hebben ervan genoten. Dat is mooi om te zien”, aldus Ceton.

Zaterdag derde klasse E:

MVV’58 - ONI 3-0 (0-0). 1-0 Dennis Siemons (e.d.), 2-0 Jacco de Leeuw, 3-0 Jager.

ONI speelde een goede eerste helft, maar wist dat nog niet in de score uit te drukken. ,,We waren veel beter en hebben ook wel wat kansen gehad, maar kwamen niet tot scoren”, vertelde ONI-trainer Larry van Ommen na afloop. Doordat Niels Fioole vlak voor rust een tweede gele kaart kreeg, werd de opgave voor ONI nog groter. ,,We hebben geprobeerd te blijven voetballen en ons niet ingegraven.” Dat lukte, maar de ploeg uit ‘s Gravenmoer moest het wel bekopen met een nederlaag.

Na een uur spelen viel na een corner de bal ongelukkig in het eigen doel via het been van ONI-aanvoerder Dennis Siemons. MVV’58 verdubbelde de score na een snelle omschakeling. ,,We hebben met tien man veel moeten lopen en konden het toen niet bijhouden”, verklaarde Van Ommen. ,,Maar na de 2-0 gaan de koppies hangen en dat is iets wat we volgende week moeten verbeteren. We moeten 90 minuten blijven gaan.” In de blessuretijd viel ook nog de 3-0. ,,Een onnodige en zure nederlaag”, baalde Van Ommen.

NEO’25 - Dongen 2-2 (1-0). 1-0 Maarten Waltman, 2-0 Cesar Wilmsen, 2-1 Serhan Eyupoglu (pen.), 2-2 Bjorn Klaassen.

Dongen speelde een zware wedstrijd op bezoek bij NEO’25. ,,Er was veel strijd op het middenveld, maar beide teams creëerden weinig kansen”, vertelde Dongen-trainer Luke van Overbeek. Na een kwart wedstrijd onderschepte Maarten Waltman een te korte terugspeelbal van NEO’25 en zette Dongen op voorsprong. Cesar Wilmsen verdubbelde na de pauze de voorsprong na een goede aanval. ,,Maar de druk van NEO’25 werd steeds groter.” Halverwege de tweede helft resulteerde dat in een corner en na een overtreding van Dongen maakte NEO’25 vanaf de strafschopstip de aansluitingstreffer. Even later viel ook de 2-2. ,,Daarna hebben we vooral tegengehouden. De pijp was leeg. Ik ben blij dat het uiteindelijk 2-2 is gebleven”, vertelde Van Overbeek.