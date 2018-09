Pover Victoria'03 geeft niet thuis tegen Gastel, doelpuntenfestijn in Rijsbergen

zondag 3ARBC leek zondagmiddag op weg naar een eenvoudige zege in Hulst, maar verspeelde alsnog de riante voorsprong. VVR en Terneuzen maakte er in Rijsbergen een doelpuntenfestijn van. Victoria'03 kon geen vuist maken tegen Gastel in de Halderbergse derby.

HVV'24 - RBC 3-3 (0-0) 0-1 Mujib Yacoubi, 0-2 Levy Schotel, 0-3 Randy Elst, 1-3, 2-3 en 3-3 Sinan Coban.

Henk Vos zag een 'kopie van vorige week'. ,,Afspraken werden niet nagekomen waardoor we weer moesten oppassen dat de tegenstander het niet afstrafte. Dat gebeurde na een 0-3-voorsprong, dat mag natuurlijk nooit."

Steenbergen - Roosendaal 1-2 (1-1) 0-1 Dylan Matthijssen, 1-1 Stijn Heideman, 1-2 Toni Ngombojoao.

Roosendaal-trainer Peter Sweres noemde de zege 'verdiend'. ,,Pas bij zijn derde één-op-één-moment maakte Toni Ngombojoao (deze zomer overgekomen van Steenbergen, red.) de winnende."

Philippine - Virtus 3-0 (1-0) 1-0 Robin Lammertijn, 2-0 Sebastian de Meijer, 3-0 Dennis de Nooijer.

Virtus-coach Jorco de Kok. ,,We begonnen matig en kwamen terecht op achterstand. In de slotfase kregen we rood, waarna Philippine naar 3-0 uitliep."

MOC'17 - SAB 2-2 (1-2) 0-1 Rhomar Boudzra, 0-2 Bryan Bongaards, 1-2 en 2-2 Donovan Carolus.

,,MOC'17 was de betere ploeg", vond MOC'17-trainer Theo Ducaneaux. ,,We waren kwetsbaar in de omschakeling. De late gelijkmaker van Carolus deed enig recht aan de verhoudingen."

Clinge - Schijf 1-0 (1-0) 1-0 Thomas Leegwater.

,,Het was de wedstrijd van de keepers", stelde Clinge-trainer Mario Vermeirssen. ,,Beide ploegen kregen genoeg kansen, maar zowel onze keeper als de keeper van Schijf stond steeds in de weg."

VVR - Terneuzen 7-4 (1-3) 0-1 Jarno Waebeke, 1-1 Hassan Kasim, 1-2 en 1-3 Can Kiran, 2-3 Robert van Gurp, 3-3 Stef Damen, 4-3 Jolan Gooskens, 4-4 Enrico van Overmeeren, 5-4 en 6-4 Van Gurp, 7-4 Tobias Bas.

,,De eerste helft ging gelijkop", zag VVR-trainer Kees Daemen. ,,Na rust leverden wij een geweldige teamprestatie. We knokten onszelf snel terug en kwamen, naar mijn mening, verdiend op een 4-3-voorsprong. In de slotfase vloog vervolgens alles binnen."



Victoria'03 - Gastel 0-1 (0-0) 59. Robin Dierks 0-1.

Het openingskwartier was voor de thuisploeg. Victoria'03 liet de bal achterin aardig rondgaan, maar wist haar spitsen Faris Ouaddaf en Dennis Tevel geen enkele keer in stelling te brengen.

Gastel nam vervolgens het initiatief definitief over, maar stuitte op het sterke, defensieve blok van Victoria'03. ,,Spits Sjoerd van den Eijnden had het vizier niet altijd op scherp staan", merkte Gastel-trainer Johan van Batenburg op. ,,Sjoerd is normaliter een uitstekende spits. De kansen die hij vandaag kreeg, schiet hij in elke andere wedstrijd binnen, maar vandaag lukte het niet."

Na rust nam Gastel alsnog de leiding dankzij een dribbel van Robin Dierks. ,,Ik zag ruimte in het centrum", blikte Dierks na afloop terug. ,,Ik kapte naar binnen, klopte mijn directe tegenstander met een schijnbeweging en schoot vervolgens in de korte hoek binnen. De keeper stond aan de grond genageld."