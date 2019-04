Polletje en uitglijder doen Zwaluwe de das om

Amateurvoetbal Overzicht | Noad’67 kantelt Thoolse derby, FC Bergen krijgt er elf om de oren

20:55 In het zaterdagvoetbal heeft werd de Thoolse derby een prooi voor Noad'67. Frank den Engelsman was met twee goals de verkeerde man. Even verderop kreeg FC Bergen liefst elf goals tegen in het duel met ONI. Dit en meer in ons overzicht.