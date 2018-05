Platte karren worden gereed gemaakt: welke ploegen gaan dit weekeinde voor de titel?

Zondag 3A: Schaal na 25 jaar terug in Hoeven

Hoeven ontvangt zondag Steenbergen, dat dit seizoen enigszins teleurstelt. Met nog twee duels op de planning hebben de blauw-witten een comfortabele voorsprong van 6 punten op runner-up Gastel. Daarnaast lijkt de strijd om de schaal met een riant doelpuntenverschil (+22) reeds in het voordeel van de koploper te zijn beslist. Het zou de eerste titel in 25 jaar zijn. Afgelopen week moest Hoeven de champagne na het gelijkspel bij Victoria'03 nog in de koelkast laten staan, maar aanstaande zondag heeft de ploeg aan één punt genoeg om een volksfeest te doen losbarsten. Voor het eerst in de historie reist Hoeven af naar de tweede klasse. Steenbergen zal zich echter niet zomaar gewonnen geven, want de ploeg heeft de punten in strijd om rechtstreekse handhaving nog altijd hard nodig.

Zondag 3B: JEKA klaar voor Super Sunday

JEKA degradeerde vorig seizoen op pijnlijke wijze uit de tweede klasse. De amateurvoetbalgrootmacht toonde zich onder nieuwe trainer Bas Liebregts echter veerkrachtig. De Bredanaars hebben een voorsprong van vier punten opgebouwd op naaste volger DESK. In eigen huis moet enkel de horde Waspik nog genomen worden om terug te keren op een niveau waar de vereniging eigenlijk thuishoort. Tegenstander Waspik heeft de punten nog nodig in strijd om rechtstreekse handhaving en zal daarom niet bereidwillig zijn zomaar mee te werken aan een Bredaas feestje.

Zondag 4B: Schijf belandt in Leicester-sprookje

Schijf heeft de hemelpoorten van de derde klasse bestormd. Zwevend op een roze wolk. De ploeg is het Leicester City van West-Brabant geworden. Met de ervaren trainer Cees van Beers aan het bewind heeft Schijf zijn eigen Claudio Rainieri. Zonder enige titelaspiraties is de ploeg door het seizoen heen gerold. De dorpsclub, die nooit hoger speelde dan de vierde klasse, kan bij een misstap van concurrent VVR nu de titel binnenhalen. Dan zal wel het taaie Noordhoek er op eigen veld aan moeten geloven. De thuisploeg is reeds veilig en kan vrijuit spelen. Mocht het de mannen van Van Beers lukken, dan is er een magisch kunststukje afgeleverd.

Zondag 4C: Den Hout op de kaart gezet

Als Schijf het Leicester City van West-Brabant is, wat kunnen we dan zeggen over de prestatie van Irene'58? Tien seizoenen hobbelde de vierdeklasser relatief anoniem mee in de vierde klasse. Verder dan een vierde plaats (2010) wist de trots van Den Hout niet te komen. Een punt op bezoek bij Be Ready is genoeg om geschiedenis te schrijven. De comfortabele voorsprong van zes punten op Hoge Vucht lijkt niet meer uit handen gegeven te kunnen worden. Irene'58 kan de derde klasse ruiken. Tegenstander Be Ready lijkt echter niets cadeau te gaan geven. De gastheer heeft de punten nog hard nodig heeft om een felbegeerde plaats in de nacompetitie te bemachtigen.

Zaterdag 4C: ONI gaat voor derde promotie deze eeuw

ONI promoveerde deze eeuw twee keer, maar kon het nooit lange tijd volhouden in de derde klasse. Dit jaar is de ploeg volop verwikkeld in een felle titelstrijd voor een plaatsbewijs op dat niveau. De ploeg uit 's-Gravenmoer heeft zich twee wedstrijden voor het einde op matchpoint geslagen. Met drie punten voorsprong op de naaste belager (Dubbeldam), kan de betreffende concurrent zich geen onnodige fouten meer permitteren. De tegenstander van zondag, RFC, is al verzekerd van een periodetitel en heeft niets meer om voor te spelen.