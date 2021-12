‘Pitbull’ Ippel terug in de spotlights: oud-Willem II’er maakt woorden van Kwakman waar

Plots stond Ricardo Ippel (31) weer in de spotlights. Zo goed als 1000 dagen na zijn laatste profduel in Nederland, voor MVV tegen NEC, speelde hij op het hoogste niveau alsof hij nooit was weggeweest. En dat als amateur in het Abe Lenstra Stadion, op bezoek bij eredivisieclub sc Heerenveen in de tweede ronde van de KNVB-beker. Als captain van de Groesbeekse tweededivisieclub De Treffers imponeerde Ippel tegen Joey Veerman en co.