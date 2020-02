Piris ook volgend seizoen aan het roer bij Molenschot

Beide partijen zijn het deze week eens geworden over contractverlenging. Bij Molenschot zijn ze tevreden over de werkwijze van Piris en denken ze dat er nog veel meer uit de samenwerking te halen valt. De club spreekt van een stijgende lijn, ingezet onder Piris’ voorganger Lorenzo Boudewijns en nu doorgezet. Molenschot staat zesde in de vijfde klasse B.