Pim Huijgens uit Steenbergen gaat vier jaar lang voor soccer naar Amerika: 'School is echt iets wat je erbij doet’

Nacompetitie derde/vierde klasse Doek valt voor ‘dapper’ Sprundel, Rimboe houdt promotie­droom springle­vend

Sprundel mag zich op gaan maken voor een verblijf in de vierde klasse. Door een 1-4-nederlaag tegen het Waalwijkse RWB, degradeerde de ploeg van trainer Patrick Arnouts. Achtmaal hoopte op promotie via de nacompetitie, maar verslikte zich in Breskens. De promotiedroom van Rimboe is nog wel springlevend, nadat er na strafschoppen werd gewonnen van Sluis. De spelers van WDS'19 mogen op vakantie, na een veegpartij tegen Jong Brabant.

12 juni