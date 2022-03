Pijnlijke nederlaag voor Zwaluwe, ONI pakt belangrijke punten en Tom de Bonte neemt Halsteren bij de hand

Zaterdag derde klasse B

Tholense Boys-Zwaluwe 2-0 (0-0) 1-0 Auke Bovenberg, 2-0 Youri Boudou.

Zwaluwe speelde een redelijke eerste helft, maar had na rust niets in te brengen op bezoek bij Tholense Boys. ,,We zijn op felheid afgetroefd, speelden reactievoetbal en hebben zelf bijna niets gecreëerd”, baalde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg. ,,Ik begin me zorgen te maken.” Want door de nederlaag zakt Zwaluwe naar de elfde plaats op de ranglijst, net boven de nacompetitie streep. ,,Dus dinsdag tegen Kapelle wordt een heel belangrijk potje. We moeten bedenken hoe we dit snel om kunnen draaien.”

Duiveland-Halsteren 1-4 (0-1) 0-1 Tom de Bonte, 1-1 Stefan de Bruine, 1-2 Tom de Bonte, 1-3 Tom de Bonte, 1-4 Tom de Bonte.

Halsteren verloor op het hobbelveld in Oosterland al vroeg Twan van Mechelen met een mogelijk ernstige blessure. Kort na rust had de formatie van Remco van Haaren het even moeilijk, totdat Tom de Bonte met een wereldgoal voor de tweede maal toesloeg. ,,Uittrap van de keeper, aanname op de borst en uit de draai van veertig meter raak.’’ Bij de overige drie treffer was Mike de Nijs steeds de aangever. Van Haaren was blij dat de zege in de tas zat. ,,Goed voetbal was in die knollentuin niet mogelijk.’’

Klundert-Kogelvangers 1-1(0-0) 1-0 Jeffrey van Wingerden, 1-1 Mo Chaali.

Daan Oudhof miste al vroeg in de wedstrijd een strafschop. Ook daarna lieten de bezoekers dotten van kansen onbenut. ,,Dat ding wilde er maar niet in’’, stelde assistent-coach René Opschoor teleurgesteld vast. Aan de overkant sloeg Jeffrey van Wingerden toe, uit een voorzet van Ramon Frijters. Klundert-trainer Marco van Dijnsen moest door ziekte en blessures improviseren met zijn opstelling. ,,Zuur dat we kort voor het einde de zege weg moeten geven.’’

Seolto-Noad’67 3-1 (2-0) 1-0 Teun Broere, 2-0 Emre Bardacki, 2-1 Frank den Engelsman, 3-1 Sebastian Stoop.

Seolto-coach Frans Ceton was blij met de eerste zege na de winterstop. ,,Voor rust deden we het goed, met constant balbezit en we creëerden kansen.’’ Teun Broere opende de score en kort daarop kopte de vrijstaande Emre Bardacki bij een hoekschop in: 2-0. Noad-coach René Scholts was dan ook niet te spreken over de start van zijn team. ,,Slecht verdedigen, afspraken die niet worden nagekomen, en dat terwijl we voorin al zo weinig stootkracht hebben.’’ In de tweede helft keerden de bezoekers niettemin terug in de partij, met de aansluitingstreffer van Frank den Engelsman. Noad zocht met opportunistisch spel de gelijkmaker, totdat Sebastian Stoop de partij op de valreep in het slot gooide: 3-1. Ceton vond dat het anders had gemoeten. ,,We maken het onszelf lastig.’’

De Fendert-WHS 1-3 (0-2) 0-1 Jeremy de Witte, 0-2 Jasper Gunter, 0-3 Jasper Gunter, 1-3 Floris van Dis.

De Fendert-coach Ad Palings moest al voor de pauze twee keer noodgedwongen wisselen. ,,Dat kwam ons spel niet ten goede.’’ Jeremy de Witte zette de lijstaanvoerder met een vroeg doelpunt op voorsprong, na een voorzet van de zijkant: 0-1. Op slag van rust speelde Jasper Gunter bij de achterlijn zijn directe tegenstander uit, om in de verre hoek voor de 0-2 te zorgen. Na een uur spelen was Gunter opnieuw succesvol: 0-3. Pas kort voor het einde redde Floris van Dis de eer, met een schot van afstand: 1-3. WHS-coach Leon de Witte was blij dat de lastige klip in Fijnaart was omzeild. ,,Voor ons is De Fendert altijd een lastige tegenstander. We hebben gedomineerd en gecontroleerd. Jammer dat we weer net niet de nul konden vasthouden.’’

Zaterdag derde klasse D

ONI - BZC’14 3-1 (0-1). 0-1 Finn Mijdam, 1-1 Jorg Blom, 2-1 Rick Fioole, 3-1 Tom Kolkert.

,,Ik ben heel blij en opgelucht dat de jongens loon naar werken hebben gekregen”, vertelde ONI-coach Mark Kroese na afloop. ,,De hele wedstrijd waren we voetballend beter en was er niet zo veel aan de hand.” Toch kwam ONI op achterstand na een counter van de bezoekers. ,,En we komen nog goed weg, want vlak na rust had het 0-2 kunnen worden, dan was het lastig geweest om het nog om te draaien.” Maar BZC’14 miste de kans en Jorg Blom nam ONI vervolgens bij de hand. De aanvaller had met een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de overwinning van ONI.