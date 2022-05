Pijnlijk verlies Halsteren in Wijchen: ‘Ik zoek naar een hoop antwoorden’

Hoofdklasse BHalsteren leed bij AWC in Wijchen een smadelijke nederlaag: 4-1. Coach Erwin de Nijs was kritisch op zijn ploeg, maar stak ook de hand in eigen boezem. ,,Misschien vragen we te veel van het team of is de speelwijze niet juist. Ik wil daar graag antwoorden op.”

In de openingsfase was er nog niets dat op een afstraffing wees. Jasper Waalkens schoot al vroeg in de partij op de paal en zette de formatie van Erwin de Nijs na ruim een kwartier zelfs op voorsprong. Daarna ging het in rap tempo mis, met eerst de gelijkmaker van Safa Kezir en daarna twee treffers van Jorn Reuver. ,,In een kwartier tijd geven we het helemaal weg’’, stelde De Nijs teleurgesteld vast. ,,Vanuit de omschakeling, precies waarvoor we gewaarschuwd hadden. Te weinig pressing bij balverlies en ruimtes die niet goed werden verdedigd. Zo loop je in de messen.’’

Schrijnend

Nog voor de pauze was de eindstand bereikt, met Kezir die een strafschop benutte. In het tweede bedrijf keerde linksachter Oguzhan Kazanci niet meer terug. Hij werd afgelost door Lennard Marsman. Een tactische wissel, zei De Nijs. ,,De pijn zat vooral in ons linker verdedigingsblok.’’ Halsteren koos in de tweede helft voluit voor de aanval, maar kwam niet verder dan een inzet van Jeroen Beerendonk op de lat. De Nijs kondigde alvast een uitvoerige nabespreking voor dinsdagavond aan. ,,Want het is natuurlijk schrijnend hoe wij de laatste weken de punten steeds weggeven.’’

De coach stelt zichzelf ook kwetsbaar op. ,,Misschien vragen we te veel van het team of is de speelwijze niet juist. Ik wil daar graag antwoorden op.’’ Halsteren heeft nog steeds een waterkansje op de nacompetitie, doordat ook de concurrentie geregeld steken laat vallen. ,,Daar moeten we even helemaal niet aan willen denken. Het is zaak dat we eerst zelf stabiel worden.’’