Pietersma blaast transfer af en blijft nog twee jaar bij Halsteren: ‘Heb hier wat af te maken’

De 31-jarige keeper uit Dinteloord is blij dat de kogel door de kerk is. Ondanks concrete interesse van andere clubs bleek de toekomst van Pietersma op Sportpark de Beek te liggen. ,,Ik heb iets af te maken bij Halsteren. Ik wil de derde divisie met deze club halen.”

Dat die droom nog dit seizoen verwezenlijkt wordt, is verre van ondenkbaar. Halsteren ging de winterstop tenslotte in als ‘Herbstmeister’. Zij het dat naaste belagers Groene Ster en Gemert een duel minder in actie kwamen. Het heeft het vuur in de ambitieuze en fanatieke Pietersma nog wat extra aangewakkerd. ,,Promoveren moet een keer lukken. Hoe? Dat maakt niet uit. Al zou een kampioenschap schitterend zijn.”

Dicht bij akkoord

Toch zag het er lange tijd niet uit dat het huwelijk tussen Halsteren en de goalie nog een lang leven beschoren was. Zeker niet nadat derdedivisionist SteDoCo zich bij Pietersma meldde. ,,Ik kreeg een aanbod dat eigenlijk niet te weigeren was. Ik kon voor twee jaar tekenen en was dicht bij een akkoord.”

Halsteren gaf de moed niet op en trachtte nog één keer de BN DeStem-Voetballer van het Jaar (2018) over te halen. En met succes. ,,Ze wilden me absoluut niet kwijt. En ik kon ook in Halsteren voor twee jaar tekenen. Daar sprak enorm veel vertrouwen uit.”

Het deed Pietersma doen besluiten nog een tijdje, tenminste twee jaar zelfs, in Halsteren actief te blijven. ,,We hebben zwaar onderhandeld. Dat ging soms hard tegen hard, maar we zijn er uitgekomen. Ik ben nog niet klaar bij Halsteren.”

Voorbeeldfiguur

Ron van Nijnatten, technisch manager van de club, is zeer verheugd met de contractverlenging. ,,Wij zijn blij dat Arien bij ons blijft ondanks de interesse van andere clubs. Dat tekent de band die hij heeft met onze club. Hij is een van de beste keepers uit de regio, misschien wel de beste. Daarnaast is hij iemand die altijd voorop gaat in de strijd, een leider en een voorbeeldfiguur.”