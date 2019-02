Piepjonge debutant belangrijk in dorpenderby, DSE neemt revanche op Sprundel

,,De laatste vijf minuten was toch wel even billenknijpen, maar onze werklust heeft ons dit verdienstelijke resultaat opgeleverd”, analyseerde Noordhoek-trainer Hans Korteweg na afloop van de wedstrijd.

Volgens Sprundel-trainer Jack Verlaar had zijn ploeg voor rust niets te vertellen en dit beaamt zijn collega Willem Lambregts van DSE. Lambregts: ,,We hebben verzuimd uit te lopen naar 3-0. Nu kregen we het nog moeilijk.” Sprundel kwam langszij en ging op jacht naar de voorsprong, maar het doelpunt viel in de 87ste minuut aan de andere kant. ,,Een teleurstelling. Een gelijkspel was verdiend geweest”, aldus Verlaar.