Periodetitels: zaterdagteam Halsteren klaar voor feestje, acht kanshebbers in zondag 3A

De spanning stijgt in het West-Brabantse amateurvoetbal. Komend weekend worden de eerste prijzen verdeeld en wordt bekend wie als periodekampioen beslag legt op de startbewijzen voor de play-offs. Een overzicht van de kanshebbers per klasse.

Zaterdag 3B

Het zaterdagteam van Halsteren heeft het ticket voor de nacompetitie al met één hand vast. De ploeg van Remco van Haaren won de topper tegen Tholense Boys en zette zo een concurrent op drie punten. Een puntje tegen laagvlieger NOAD’67 en de periodetitel is binnen. Tholense Boys, Prinsenland en Klundert (allemaal drie punten minder) hopen op een nederlaag van Halsteren om zo op doelsaldo langszij te komen.

Zaterdag 3D

ONI heeft de periodetitel in eigen hand. Koploper BLC heeft weliswaar drie punten meer, maar ook één wedstrijd meer. Het doelsaldo is in het voordeel van de lijstaanvoerder (+15 om +13). BLC speelt zaterdag tegen NOAD'32, ONI tegen het laag geklasseerde TSVV Merlijn. De inhaalwedstrijd staat zaterdag 16 november gepland: als ONI twee keer wint en aan het doelsaldo werkt, is het feest.

Volledig scherm ONI © Pix4Profs/Peter Braakmann

Zaterdag 4B

Deze competitie heeft maar 12 ploegen. Periode 1 gaat over de eerste acht wedstrijden, er zijn er nu zes gespeeld. SPS staat er het best voor. De ploeg uit Poortvliet heeft alles gewonnen, achtervolger Kruiningen staat er zes punten achter, dus een puntje komend weekend tegen SC Waarde is voldoende.

Zaterdag 4C

Weer een andere regeling. 4C bestaat uit elf ploegen, dan geldt: de eerste periode gaat over de eerste tien wedstrijden. De tweede over de laatste tien wedstrijden. De derde periodetitel gaat naar de ploeg die het hoogst eindigt, maar nog geen periode heeft gewonnen. Omdat er pas zes wedstrijden gespeeld zijn, worden er nu nog geen prijzen verdeeld.

Zaterdag 4E

Voor 4E geldt hetzelfde als voor 4C.

Zondag derde divisie

Geen kans voor Dongen.

Zondag hoofdklasse B

Halsteren heeft nog een kans op de periodetitel, maar die kans is wel heel erg klein. De ploeg van Erwin de Nijs treft de nog ongeslagen koploper Unitas komende zondag en heeft drie punten minder én een minder doelsaldo (Unitas +11, Halsteren +9). Maar op plek twee staat Juliana’31, met evenveel punten als Halsteren en een veel beter doelgemiddelde: + 17. Dus zelfs al wint Halsteren van Unitas, dan is er niks zeker. Dan moet Juliana’31 punten laten liggen tegen EHC.

Zondag 1B

Dosko en Rood-Wit hebben geen kans.

Zondag 1C

Een complexe situatie in 1C. Om uit te leggen dan. Unitas’30 is op verliespunten de nummer drie. De ranglijst zorgt voor een vertekend beeld: Unitas’30 staat achtste met zes punten minder dan koploper SC Woezik en vier punten minder dan nummer twee Alverna. Maar: de ploeg van de Leur heeft één wedstrijd minder gespeeld. Zondag is het Unitas’30 - Woezik. Alverna speelt tegen Erp. Als Woezik een beter resultaat neerzet dan Alverna is de periodetitel een feit. Maar als Unitas’30 zondag wint en Alverna dat niet doet, heeft de Unitas’30 nog een kans. Dan komt het aan op het inhaalduel van zondag 17 november: Unitas'30 - Erp. Snapt u het nog?

Volledig scherm Unitas’30 © Pix4Profs / Joris Knapen

Zondag 2E

Koploper Sarto heeft de beste papieren met 18 punten uit zeven wedstrijden, het doelsaldo van de Tilburgers is +11. Cluzona (16, doelsaldo +10), Roosendaal (16, doelsaldo +9) en Kruisland (15, doelsaldo +3) volgen. Sarto speelt thuis tegen nummer zeven VOAB, Cluzona ontvangt nummer negen Uno Animo en Kruisland speelt tegen Roosendaal. Winst voor Sarto is voldoende, anders wordt het rekenen en maken de drie achtervolgers nog kans.

Zondag 3A

Pak de rekenmachine er maar bij. Acht ploegen zijn mathematisch in de race voor de eerste periodetitel. Zundert (11 punten uit 6 duels) en Hoeven (10 punten uit 6 duels) staan op verliespunten bovenaan, maar staan zondag 17 november tegenover elkaar in een inhaalduel. Als Zundert komend weekend wint van Steenbergen en van Hoeven van MOC’17, dan gaat dat onderlinge duel over de periodetitel. Terneuzen (12 punten uit 7), RBC (12), Victoria’03 (11), Gastel (11), HVV’24 (10) en Schijf (10) doen ook nog mee.

Zondag 3B

3B bestaat uit dertien ploegen, dus de eerste periode duurt tot en met wedstrijd twaalf. We zijn dus pas halverwege.

Zondag 4B

Spanning aan kop. ODIO leidt de dans met 15 punten en een doelsaldo van +17. Nieuw Borgvliet heeft evenveel punten, maar een minder doelgemiddelde (+9). METO, Sprundel en BSC hebben 13 punten, dus doen ook nog mee. RSV mag met 12 punten alleen nog hopen op een wonder. Het programma: RSV - ODIO, Nieuw Borgvliet - DIOZ, Grenswachters - METO, Vivoo - Sprundel en BSC - Wernhout.

Volledig scherm ODIO (groen) © Pix4profs/Iman Fase

Zondag 4C

Als RWB zondag wint, heeft die ploeg de periode binnen. Alleen als die ploeg verliest van WDS’19 mag Waspik nog hopen. Dan moet Waspik zelf wel winnen van VCW. Dan is het nog de vraag wat er gebeurt met het duel met Blauw Wit’81. Die wedstrijd ging vorig weekend niet door omdat er gedoe was over de wedstrijdshirts.

Zondag 4D

Geen kans voor Chaam, Gesta en Viola.

Zondag 5A

In deze vijfde klasse sloeg DEVO afgelopen weekend de aanval van Rimboe op de koppositie af (3-3). Daardoor vertrekt de ploeg uit Bosschenhoofd nu vanaf pole position in de race om periode 1. Twee punten meer dan de concurrent uit Wouwse Plantage, maar wel met een minder doelsaldo (+11 om + 28). Dus zondag winnen tegen nummer drie NVS (dat drie punten minder heeft, dus ook nog meestrijdt) en vaststaat dat DEVO de nacompetitie ingaat. Rimboe hoopt op een misstap van DEVO.

Zondag 5B