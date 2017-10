Pennings na gewonnen topper Halsteren: 'Als we dit elke week kunnen opbrengen, doen we serieus mee'

Zondag 3B Oosterhout scoort wel tegen SVSSS, Gilze klopt Bavel

19:04 Door een 1-0 zege op Zigo gaat JEKA alleen aan kop in 3B. Gilze, dat voormalig koploper Bavel in eigen huis klopte, staat er in verliespunten iets beter voor. Het inhaalduel TSC - Gilze staat voor 12 november gepland.