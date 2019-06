Penaltykiller Thomas Point klaar voor finale met WDS'19

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En heeft negen levens. WDS'19 is in de nacompetitie inmiddels een paar keer ontsnapt. Wat dat betreft hebben de contouren van de Bredase vierdeklasser meer weg van een Bengaalse tijger dan van een onschuldige Burmees. Waar de Burmees rustig toenadering zoekt, verscheurt WDS'19 als een roofdier de radeloze tegenstanders in de seizoensapotheose. Doelman Point ziet het allemaal glunderend aan. ,,We zijn al twee keer uit de dood herrezen. Tegenstanders stonden al met een been in de volgende ronde."