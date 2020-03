Penalty voer voor discussie bij onbesliste topper Bavel - Gilze, Oosterhout morst punten tegen Irene'58

zondag 3BWas het een pingel of niet? Gilze vond van wel, Bavel van niet. Arbiter Hans Panjoel uit Reusel gaf Gilze gelijk. Willem van Eijck zorgde vanaf elf meter voor een 1-1 eindstand in een topper, die daarmee onbeslist eindigde. UVV'40 voetbalde zich na een 2-1 zege op hekkensluiter ZIGO een stuk uit de zorgen.

Bavel - Gilze 1-1 (1-0) 1-0 Niek Akkermans, 1-1 Willem van Eijck.

De aanhang van Bavel had weinig goede woorden over voor scheidsrechter Panjoel. Onder begeleiding werd hij zonder gevaar voor lijf en leden naar zijn kleedkamer geleid. Even verderop, in de waslokalen van de beide ploegen, keerde snel de rust terug. Koploper Bavel deed dat met de teleurstelling in het lijf, dat een vroeg verdiende 1-0 voorsprong op het allerlaatste moment uit handen werd gegeven. Opgelucht was Gilze, dat na de 1-1 weliswaar op twee punten achterstand blijft staan, maar de titelaspiraties in stand hield.

“Het was geen strafschop”, wist Bavel-trainer Coen Rijppaert zeker. “Wel slim van Remco van Hoek om tegen mijn verdediger Bas Plasman aan te lopen en erna te vallen. De scheidsrechter trapte er in.” Rijppaert voelde zich daarom met de 1-1 moreel verliezer. “Omdat we Gilze tot die laatste minuut vrij simpel van ons af konden houden. Ik voelde, dat we de winst in de tas hadden. Daarom is de teleurstelling bij ons groot.”

Voor de neutrale toeschouwer, maar die waren er niet op sportpark de Roosberg, was de 1-1 eindstand best te verteren. In een wedstrijd zonder al te veel kansen liet Gilze de eerste mogelijkheden liggen en sloeg Bavel via Akkermans direct toe. Pal na de 1-0 raakte Van Eijck voor Gilze de paal. Na rust kon Bavel het duel lang controleren, zag Van Hoek zelfs vanaf de doellijn de 2-0 verhinderen, maar moest alsnog buigen bij de strafschop. Met de gelijkmaker van Van Eijck kregen beide ploegen, wat hen toekwam.

Be Ready - Emma 3-1 (0-0). 1-0 Robin van den Berk, 2-0 Kevin van Gool, 2-1 Maciek Dziedzic, 3-1 Siem Velthoven.

“We brachten onszelf onnodig in problemen na de 2-1. Die derde goal van ons wilde maar niet vallen. Met de 3-1 kreeg ons betere veldspel de juiste beloning,” was het commentaar va Be Ready- trainer Marco Verschuren.

UVV’40 - ZIGO 2-1 (2-0). 1-0 Niek van Vliet, 2-0 Justin den Tenter (pen.), 2-1 Ralph IJpelaar.

Edwin Heestermans verving bij UVV'40 de zieke trainer Johan Gabriëls. “Het werd nog spannend na die 2-1. Daarvoor werden twee goals van ons om onduidelijke redenen afgekeurd", zag Heestermans.

Virtus - RCD 4-2 (2-2). 1-0 Omer Kucuk, 2-0 Hakim Mperanyl, 2-1 en 2-2 RCD, 3-2 Kucuk, 4-0 Tom Kwaaytaal.

,,Onnodig hoe we een 2-0- voorsprong voor rust weggaven”, vertelde Virtus-trainer Ken Aigbosuria. ,,De twijfel sloop in de ploeg, verklaarbaar na de mindere prestaties. Na rust revancheerden we ons door hard te werken.”

Oosterhout - Irene'58 1-1 (1-0) 1-0 Stijn Biemans, 1-1 Sander van Mook (pen.).

De derby tussen Oosterhout en Irene’58 wilde maar niet opgang komen. Oosterhout verdedigde lange tijd een 1-0-voorsprong (een beauty van Stijn Biemans) en Irene’58 probeerde zo goed als mogelijk mee te blijven voetballen. Twintig minuten voor tijd kreeg Oosterhout de deksel op de neus: Sander van Mook benutte een strafschop.

Het duel werd nog even onvriendelijk nadat Stijn Biemans zich liet provoceren door Irene'58-speler Jacco van Laarhoven. Na een overtreding van Van Laarhoven op Biemans, ging de aanvoerder van Oosterhout iets te nadrukkelijk voor Van Laarhoven staan. Deze reageerde meteen door Biemans bij de keel te pakken. Biemans kon vertrekken en Van Laarhoven kwam er met een gele kaart mee weg.

Volledig scherm Stijn Biemans (links) wordt bij de keel gegrepen door Irene'58-speler Jacco van Laarhoven. Uitgerekend Biemans moest vertrekken met een rode kaart. © Pix4Profs/Casper van Aggelen