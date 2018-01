Pechvogel John Taks breekt enkel: Cluzona-coach maanden uit de roulatie

Van der Bom, fysiotherapeut van eredivisionist Willem II, deed in het verleden ervaring op bij de jeugdopleidingen van RBC, NAC en MOC'17. De vervelende blessure van Taks is voor Cluzona echter een flinke streep door de rekening: de ploeg is bezig aan een uitstekende serie en bezet halverwege het seizoen de tweede plaats in de tweede klasse, achter koploper Sarto.

Des te groter was de verrassing dat Taks aan zijn laatste maanden bij Cluzona bezig is. De scheidend coach maakte eind vorig jaar bekend de deur na dit seizoen achter zich dicht te trekken. Cluzona buigt zich nog over de opvolging van Taks. Technisch manager Hidde Poppelaars benadrukt dat Taks dit seizoen nog langs de lijn verschijnt bij Cluzona: ,,Zodra John fit is, komt hij weer terug. Op de achtergrond blijft hij actief en wanneer hij meer mobiel is, zal hij ook op zondagen komen."