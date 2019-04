PCP wint twee keer binnen 48 uur en nadert koploper FC Dordrecht, Advendo wint stadsderby van TVC/Breda

zondag 5BNa de overtuigende 0-3-overwinning in Moerdijk tegen TPO won PCP 48 uur later ook bij SC Welberg met een marge van drie doelpunten verschil. Doordat FC Dordrecht niet in actie kwam, liep PCP maar liefst zes punten in op de koploper, waardoor het gat slechts twee punten is.