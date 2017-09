PCP wil weg uit de spelonken van het amateurvoetbal

In het oosten van de stad wil men weer meetellen in voetballend Breda. Dus werd een 'project' gestart: spelers, die in het verleden min of meer wel de sporen hadden verdiend in het Bredase amateurvoetbal werden naar de club gehaald en in Brian Piris werd een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Kevin Muntslag (30) is een van die spelers. Zonder aarzelen zegt hij: "Promotie is gewoon het enige doel. Het liefst met een kampioenschap, desnoods via een periodetitel en de nacompetitie."

Muntslag maakte nogal een omweg om uiteindelijk bij PCP uit te komen. Twee jaar in de jeugd bij Baronie leverde hem een plaats op in de selectie bij de hoofdklasser. Tot een echte doorbraak in de hoofdmacht kwam het echter niet en Muntslag verkaste naar Advendo. Via Rood Wit en het zaterdagelftal van Barça keerde hij voor even terug bij Advendo, ook in het zaterdagvoetbal. Nu is hij hier, op het sportparkje dat ingeklemd is tussen woonhuizen en flats. "Ja, ik heb nogal wat verschillende clubs gehad", zegt hij. "Ik heb lang geprobeerd met het spelen in een vriendenteam ook prestatiegericht te kunnen voetballen. Maar die twee blijken moeilijk te combineren."

Bij PCP hoopt Muntslag eindelijk die match wel te vinden. "Men is hier bezig met een project. Via mijn goede vrienden Koen Vaas en Remco Hendriks ben ik hier terechtgekomen. Ik wil graag meehelpen om PCP naar een hoger plan te brengen", aldus de lange middenvelder. "Het is een nieuw team met veel jongens die pas kort bij elkaar zijn. Dus het is nog wennen, maar voetballend zit het wel goed, zoveel heb ik al wel gezien."

Een mening die ook zijn trainer Piris is aangedaan. "Tegen vierde en derdeklassers hebben we bij wijze van spreken de sterren van de hemel gespeeld, tegen ploegen op ons eigen niveau is dat lastiger", heeft de dartele NAC-linksbuiten van weleer ondervonden. In de eerste wedstrijd, vorig weekend thuis tegen Neerlandia uit Dorst werd weliswaar met 3-2 gewonnen, overtuigend was het allemaal niet. "Nee, zeker niet", bevestigt Muntslag. "We hebben echt nog tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. De automatismen zijn er nog niet. We laten nog na om wedstrijden echt te controleren terwijl we voetballend wel beter zijn."

Deze zondag wacht voor PCP de uitwedstrijd bij SSW uit Dordrecht. Altijd lastig, zoals dat dan heet, zo'n uitwedstrijd voorbij de Moerdijkbrug. Kijken of PCP weer wat stapjes heeft gezet.