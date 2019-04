PCP neemt koppositie van FC Dordrecht over, Advendo breekt door muur De Schutters

zondag 5BDoor de overwinning in Dongen tegen DVVC staat PCP, met één duel minder gespeeld, nu aan kop. De Schutters verweerde zich in Breda kranig tegen Advendo, maar eindigde de wedstrijd met tien spelers en een nipte nederlaag.

SVC - Molenschot 2-0 (0-0) 1-0 Tim van den Dool, 2-0 Tom van Hoof.

,,We hadden moeite met het aanvallende spel van Molenschot, toch kregen we meer dan genoeg mogelijkheden. De goals vielen vandaag niet erg makkelijk”, aldus SVC-trainer Karel Daamen. ,,Kansen waren er over en weer maar SVC is uiteindelijk de verdiende winnaar’’, gaf Molenschot-trainer Lorenzo Boudewijns aan.

Advendo - De Schutters 2-1 (0-0). 1-0 Ramzi Talouka, 2-0 Bilal Boughardine, 2-1 Kees Verhoeven.

,,Met name in de eerste helft kregen we mogelijkheden. Het is heel simpel: als je ze zelf niet maakt dan doet de tegenstander dat wel”, verzuchtte De Schutters-trainer Edwin Nieuwlaat. ,,Het duurde 60 minuten voordat we door de muur van De Schutters heen kwamen’’, vertelde Advendo-leider René Messerschmidt na afloop.

DVVC - PCP 2-3 (2-1) 0-1 Arturo Diego, 1-1 Maikel van Bragt, 2-1 Geert Jacobs, 2-2 Serginio Martial, 2-3 Rivet Nefuani.

,,PCP staat eindelijk op nummer één en dat willen we uiteraard zo houden. DVVC ging fel uit de startblokken maar het geloof in eigen kunnen is nooit weggegaan’', zei PCP-trainer Peter Maaskant. DVVC-speler Kevin Zijlmans zag dat er ‘van twee kanten goed werd gevoetbald’. ,,PCP heeft meer individuele klasse en dat bracht uiteindelijk de doorslag.”