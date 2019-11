PCP en DVO'60 maken negentig minuten niet vol, Internos schudt Vrederust van zich af

zaterdag 4CPCP en DVO'60 speelden hun wedstrijd niet uit. Bij een 1-5-tussenstand thuis tegen DVO’60 kreeg Azzedine Taouil rood. De PCP-speler had daarna commentaar op de scheidsrechter en moest door zijn teamgenoten van het veld gestuurd worden. De scheidsrechter besloot daarop niet verder te spelen tegen de wil van PCP en DVO’60 in.

Alliance - The Gunners 1-1 (1-1). 1-0 Maikel Ubbink, 1-1 Daniel Zwanenburg.

Na een halfuur spelen kreeg The Gunners-aanvoerder Timo Trentelman zijn tweede gele kaart. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd. “Winnen lukte niet meer. Ik was super trots op de jongens”, reageerde The Gunners-coach René van Nijnatten. Alliance-trainer Ronald van Oeveren kon niet tevreden zijn met het resultaat. “Met dit overwicht hadden we veel meer mee moeten doen”. De thuisclub had het fortuin ook niet aan zijn zijde, getuige twee afgekeurde doelpunten. “Voor rust werd een vrije trap van Ubbink om onduidelijke redenen afgekeurd, in de tweede helft werd een kopbal van Ruben Brugmans voor vermeend buitenspel afgekeurd.”

PCP - DVO’60 gestaakt bij 1-5 (1-4). 0-1 Mark Christianen, 0-2 Niels Hulsbos, 1-2 Nourdin Bittich 1-3 Rody van den Bergh, 1-4 en 1-5 Hulsbos.

PCP kende geen ideale voorbereiding in aanloop naar de wedstrijd tegen DVO’60. Doordat de eerste doelman te laat kwam, stond Walid Ezzriga op goal. “Die misten we daardoor ook in het veld”, vertelde Hassan Lammou. “En doordat we een beetje een chaotische wedstrijd speelden, kregen we te veel tegendoelpunten.”

Dat was niet het dieptepunt van de middag voor PCP. Halverwege de tweede helft kreeg Azzedine Taouil een rode kaart die vervolgens commentaar gaf op de scheidsrechter. De scheidsrechter besloot daarop de wedstrijd te staken. “Heel vervelend. Wij en DVO’60 wilden verder spelen”, baalde Lammou. “Ik baal erg dat we de wedstrijd niet uit hebben kunnen spelen.” DVO'60-trainer Wouter van de Vendel baalde eveneens van het staken. “Een speler van hen kreeg rood en viel daarop de scheidsrechter aan. Wij wilden wel verder, want gaan liever niet nog eens terug voor een paar minuten, maar de scheidsrechter wilde dit begrijpelijkerwijs niet.”

Boeimeer - Baronie 3-0 (1-0). 1-0 en 2-0 (pen.) Danny Ummels, 3-0 Randy Kimwanga.

Boeimeer streed feller voor de punten in de Bredase derby dan Baronie, dat werd beloond. “Het is groot feest, want een Bredase derby wil je natuurlijk winnen”, vertelde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns na afloop. “We waren fel, dat was een goed antwoord op de tik die we vorige week kregen.” Baronie stond twee keer verkeerd en kreeg een penalty tegen na een ongelukkige handsbal. Dat bracht Boeimeer een ruime overwinning. Ondanks de 3-0 nederlaag voetbalde Baronie goed. “Tot ongeveer 25 meter van de vijandelijke goal. Iedere keer was de eindpass niet goed, het was te slordig”, baalde Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

DHV – Dosko 4-2 (2-0) 1-0 Bjorn Semler, 2-0 Jeffrey Bakx, 2-1 Achraf el Bousaksaki (pen.), 2-2 Zafer Arslan, 3-2 Edgard van der Giesen (pen.), 4-2 Bakx.

“We domineerden het half uur maar vergaten de voorsprong verder uit te bouwen. Na rust was het heel pover van onze kant, we maakten het onszelf onnodig moeilijk,” vond DHV-trainer Erik van der Giesen. “Onze eerste helft was heel matig,” vond Dosko-trainer Ahmet Arslan. “Over de strijdlust in de tweede ben ik dik tevreden. We kwamen terug tot 2-2 maar maakten vlak daarna een domme overtreding met een penalty tot gevolg. Daarna kregen beide ploegen nog de nodige kansen”.

Internos – Vrederust 4-0 (1-0) 1-0 Morris Meesters, 2-0 Jean Asukaniam, 3-0 Danny Poppelaars, 4-0 Jaye Musters.

Internos-trainer Erik Nijssen was tevreden met de overwinning. “Vier goals tegen een ploeg die pas vier tegendoelpunten had en nog ongeslagen was. Voor rust hield hun doelman de score op slechts 1-0, hoewel ook onze doelman zich onderscheidde door een penalty van Yannick Broeren te stoppen. Mijn complimenten voor de discipline van mijn team na rust.” Vrederust-trainer Stefan van den Boom berustte zich in de nederlaag. “Voor rust deden we nog aardig mee, daarna waren zij heer en meester.”