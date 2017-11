Paul van Zon: al negen jaar lang dreigend op de linkerflank bij Dongen

Ze zijn het uithangbord van de club: de vaste kern van Dongense jongens die in het eerste team van de vereniging spelen. Die bestaat uit onder meer Remon Koenen, Daan Poelmans, Jaap van der Waarden, Tom Kolkert en Jan Gerrits. Ook Paul van Zon maakt deel uit dit unieke gezelschap. Als vijfjarig jongetje holde hij als F-pupil al rond op Sportpark de Biezen en inmiddels is de linkspoot al bezig aan zijn negende seizoen in het eerste team van de blauwgelen.

Kampioen

De echte Dongenaar kwam op een perfect moment over vanuit de A1 en kende alleen maar hoogtepunten in zijn carrière. ,,Mijn eerste seizoen was direct fantastisch. We werden in 2010 kampioen in de eerste klasse en wonnen de beker. Daarna speelden we zes jaar prima in de hoofdklasse, met als bekroning het kampioenschap in 2016", somt Van Zon op. ,,Vorig jaar was het uiteraard geweldig dat we derde werden in de derde divisie en was de KNVB-beker wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ook een hele mooie ervaring."

Volledig scherm Paul van Zon in het seizoen 2016/17 © EDWIN WIEKEKENS

Specialist

Van Zon heeft al jarenlang een basisplaats als linksback en groeide telkens mee met het niveau van Dongen. In de voetbalwereld wordt soms gekscherend gezegd dat op de backposities de slechtste spelers worden opgesteld, maar bij Dongen is dat niet het geval. Als vrije trappen- en penaltyspecialist pikt de verdediger jaarlijks zijn goaltjes mee. En met zijn aanvalsdrift zorgt de nummer 5 met de fijne trap in zijn linkerbeen elk duel voor dreiging op de linkerflank. ,,Ik probeer ervoor te zorgen dat de buitenspelers vaak achter mij aan moeten rennen in plaats van andersom. Als ik alleen maar moest verdedigen, vond ik mijn positie saai."

Volledig scherm Paul van Zon in het seizoen 2016/17 © Edwin Wiekens info#photed.com

Groei

De Dongenaar maakte van dichtbij mee hoe de hele vereniging steeds groter werd. ,,Door ons succes wilde iedereen erbij horen. De organisatie werd professioneler en de tribune werd steeds voller. Bovendien wilden ook steeds meer jongens van 'buitenaf' graag in Dongen 1 voetballen, waardoor het niveau van het eerste alsmaar toenam", legt hij uit.

Het succes heeft de club in de vaderlandse voetbalwereld op de kaart gezet, merkt Van Zon. ,,Ik werk als accountmanager en reis het hele land door. Iedereen die 'iets' met voetbal heeft, kent mijn club als ik de naam noem. Dat maakt me trots." Ondanks de groei van de club is Dongen volgens Van Zon wel altijd de gezellige dorpsclub gebleven. ,,Voor het geld hoef je hier niet te komen spelen. Jongens van buitenaf komen voor ons hoge niveau, maar moeten ook wel in de groep passen. Het is leuk dat we in de derde divisie spelen, maar sfeer is hier erg belangrijk."

Volledig scherm © Aad Vanderknaap

Realisme

Vorig jaar was Dongen de stuntploeg van de derde divisie, dit jaar bivakkeren de blauwgelen in de middenmoot van de competitie. Is dat een ramp? ,,Absoluut niet", aldus Van Zon. ,,Het verwachtingspatroon bij de club ligt nu erg hoog, maar dat is niet realistisch. We moeten ervoor zorgen dat we in maart niet meer kunnen degraderen en daarna nog zo veel mogelijk winnen. Dan doen we het prima."