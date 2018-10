Papendorp maakt seizoen niet af: Baronie en Halsteren leveren drie punten in

Het lijkt er dus op dat Papendorp na het weekend uit de competitie wordt genomen. In dat geval vervallen wel alle wedstrijden van die ploeg, maar wint het team dat na zondag bovenaan staat de eerste periode. Nu is dat het Gemert van Reinald Boeren. Wordt Papendorp echter al voor zondag door de KNVB uit de competitie genomen, dan valt er zondag geen beslissing in de eerste periode, laat de bond weten. Valt Papendorp weg, dan blijven vijftien teams over en gaat de eerste periode over veertien wedstrijden en de tweede ook. De derde periode gaat dan naar de ploeg die in de eindrangschikking het hoogste is geëindigd zonder een periodetitel op zak (en niet zijnde de kampioen).