Papa Idabdelhay zorgt voor ontlading bij Halsteren: ‘Eindelijk, dit hadden we zo nodig’

Hoofdklasse B Halsteren weet het net niet te vinden, Baronie morst niet en Moerse Boys boekt belangrij­ke zege

Halsteren wist het grote veldoverwicht tegen RKZVC niet om te zetten in een overwinning. Het bleef op de Beek 0-0, ondanks een reeks goede mogelijkheden voor de thuisclub. Coach Erwin de Nijs was teleurgesteld na de remise. ,,Een resultaat dat tekenend is voor de fase waar we ons in bevinden.’’

16 april