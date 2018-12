Panna's op het plein in Kroeven: RBC'ers Hamdoune en El Gamali genieten van 'hechte ploeg'

ZATERDAG 2E Yerseke en Tholense Boys komen niet tot scoren

8 december Tholense Boys hield zaterdag een puntje over aan het duel bij Yerseke: 0-0. Grote tegenvaller was het uitvallen van Dave den Boef met een waarschijnlijk zware knieblessure. Den Boef was juist op de weg terug na een buikoperatie.