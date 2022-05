Paniek bij RBC, dat twee keepers ziet uitvallen: 'We zijn met man en macht op zoek naar een nieuwe doelman’

Eerste doelman Matthias Deleij kreeg vlak voor rust een trap tegen zijn hand: gebroken vinger en weken in het gips. Tweede doelman Niek de Beer kreeg vlak na rust een trap tegen zijn hoofd: hersenschudding en dus weken gedwongen rust. En een hele grote keepersvijver om uit de vissen hebben ze bij RBC niet. ,,Niek is onze tweede keeper maar is eigenlijk gewoon de doelman van de onder-17. Dat RBC zo weinig keepers heeft verbaasde mij wel, dus dat heb ik voor volgend seizoen gelijk maar even geregeld”, vertelt trainer Pennings.

RBC speelt nog twee competitiewedstrijden en gaat daarna de nacompetitie in voor promotie naar de eerste klasse, het missen van een volwaardige keeper is dan alleszins handig. Als verdediger en aanvoerder Karim Didi dan weer moet keepen doet hij het. ,,Ik kan het wel hoor. Klinkt misschien gek maar het voelde voor mij ook niet raar om afgelopen zondag in het doel te staan. Ik gaf trouwens ook bijna nog een assist met een uittrap, maar onze aanvaller miste.” Didi, die al een tijdje kampt met hielspoor ging meteen naar de trainer toe dat hij op doel wilde. ,,Ik kon niet goed aanzetten door de klachten aan m'n hiel, en ik heb vroeger in de jeugd ook gekeept. Totdat ik met mijn hoofd tegen de paal botste daarna mocht ik niet meer keepen van mijn ouders.”

Hoe nu verder? ,,Ik ga zelf maar keepen denk ik”, zegt Pennings met een lach. ,,Nee, we zijn met man en macht op zoek naar een nieuwe keeper. Zowel binnen als buiten de club. Dat Karim Didi weer gaat keepen lijkt me uitgesloten. Hij doet het gewoon heel goed in de verdediging.” Paniek dus in Roosendaal als het gaat om de positie in de goal. Of RBC zondag met een volwaardige keeper aan de start staat in derby tegen Roosendaal? ,,Laten we het hopen. Die derby zegt ons overigens niet zoveel. Roosendaal wil altijd van ons winnen. Wij kijken al vooruit naar de nacompetitie”, besluit Pennings. Maar of RBC dan - over twee weken - wel een keeper heeft, dat is nog maar de vraag.