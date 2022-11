OVV’67 zit in een flow en verslaat ‘rood’ HSC’28: ‘Willen als koploper straks de winterstop in gaan’

HSC’28 – OVV’67 0-1 (0-0). 0-1 Sefa Yalçindag

De gemoederen liepen her en der hoog op tijdens de wedstrijd. Beide coaches hielden hier echter op voorhand al rekening mee. Vorig seizoen werd deze wedstrijd namelijk ook gespeeld, met grote belangen destijds. HSC’28 kon de periode pakken, OVV’67 stak daar een stokje voor. Tel daar een flinke portie verhitte duels bij op en je kon op voorhand al stellen dat er zondag ook een flinke strijd gevoerd zou worden.

Die strijd begon al in de eerste helft. Beide teams speelden fel, kaarten werden uitgedeeld aan voornamelijk HSC’28. Voetballend had HSC’28 het ook lastig, de bal werd vooral aan OVV’67 gelaten. De koploper speelde op zijn beurt geduldig rond, zonder extreem veel te creëren. Zodoende zochten de teams de kleedkamer op zonder te scoren.

Het duurde niet lang voordat daar verandering in kwam in de tweede helft. In de 58ste minuut scoorde OVV’67 via een corner. HSC’28 zette vervolgens het een en ander om, en kreeg iets meer grip. De wedstrijd veranderde echter compleet na twee rode kaarten voor HSC’28. Beide kwamen voort uit opstootjes en overtredingen, met negen man was het vervolgens het spel van kat en de muis. OVV’67 miste nog een aantal kansen maar trok de zege wel over de streep.

OVV’67-coach Fatih Kaya was uiteraard tevreden met de drie punten. ,,Na vorige week was het gewoon zaak de drie punten vandaag te pakken. Met alles wat er hier gebeurd is vorig jaar wisten we dat het lastig zou worden. We willen als koploper de winterstop in gaan. Met die gedachtegang winnen wij wedstrijden, als het voetballend een keer wat minder is.’’

Aan de andere kant was coach Peter Deelen niet te spreken over de arbitrage. ,,Wat er vandaag allemaal gebeurde is, dat is echt schandalig. De scheidsrechter meet met twee maten of hij was gewoon te bang om OVV’67 aan te pakken.”

Deelen: ,,Voor exact dezelfde dingen krijgen wij om de haverklap gele kaarten en zelfs twee rode, die allebei onterecht waren. Ik kan leven met de nederlaag, want OVV’67 is een hele goede ploeg en ze waren beter vandaag. Het was hard tegen hard. In de tweede helft kregen we zelfs meer grip op ze, tot je met negen man komt te staan. Dan kan alles de prullenbak in.’’

NVS – De Schutters 8-0 (4-0). 1-0 Gerben Cools, 2-0 Daan Musters, 3-0 Maarten Lamme, 4-0 Rik van Hoek, 5-0 Stijn Looijen, 6-0 Rodi Borbes, 7-0 Rodi Borbes, 8-0 Sjoerd Marcusse.

NVS-coach: Anton Verweij ,,Een mooie overwinning met flink wat jonge jongens in de ploeg.’’

Molenschot – Gloria UC 1-4 (1-4). 0-1 Cas Schepens, 1-1 Dennis Wirken, 1-2 Sem Houtepen, 1-3 Stijn Leurens, 1-4 Cas Schepens.

Molenschot-coach Marco Maas: ,,We misten teveel kansen en Gloria UC was extreem fel.’’

SVG – TPO 3-1 (2-0). 2-1 Jaimie Willemsen.

TPO-coach Taco Brouwer: ,,Er zit een stijgende lijn in. We blijven verbeteren.’’

Vivoo – DEVO 1-1 (0-1). 0-1 Micheal Benning, 1-1 Bouke de Waal.